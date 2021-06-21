«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, которым дорога память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе проходят основные мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Рано утром на железнодорожный вокзал прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».

На железнодорожном вокзале прошел торжественный митинг, посвященный прибытию состава памяти. Сегодня здесь встречали почетных гостей из России – организаторов этого уникального проекта.

Сотни брестчан уже успели посетить музей на колесах. Это 9 интерактивных вагонов, посвященных подвигу советского народа в годы войны. Живописные полотна, скульптурные композиции, мультимедийное сопровождение, голограммы и панорамы боев. Для каждого раздела экспозиции специально написана музыка. Каждый посетитель выходит из музея с сильным зарядом однозначных эмоций – гордостью за подвиг нашего народа. Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы»: наша задача сделать так, чтобы этот мир был сохранен

Очень четко переданы эмоции и чувства. Некоторые вагоны проходить было просто душевно очень тяжело.

Самый, наверное, эмоциональный был вагон с окопом. Я не знаю, мне прямо хотелось плакать. Очень много экспонатов, все можно потрогать. Когда ты побываешь в этой атмосфере, то совсем по-другому начинаешь все воспринимать.

Настолько все здесь впечатляет, что просто… Война – это страшное дело. Нашей как молодежи рассказать, показать? Даже в моем возрасте и то надо знать такое. То, что в книжках написано, хорошо, но когда ты увидишь наяву то, что есть, это большое дело.

Сейчас основные мероприятия проходят на территории Брестской крепости. По традиции в эти дни здесь многолюдно. Прибывают делегации. Монументы легендарной Цитадели утопают в цветах. Венки к Вечному огню возложили и гости из России, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ветеран Абрам Миркин: я прошел эту Великую Отечественную войну, все это испытал на себе, все горе и радость Победы