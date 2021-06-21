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«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

21 июня 2021 11:45
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Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, которым дорога память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе проходят основные мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Рано утром на железнодорожный вокзал прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-1

На железнодорожном вокзале прошел торжественный митинг, посвященный прибытию состава памяти. Сегодня здесь встречали почетных гостей из России – организаторов этого уникального проекта.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-4

Сотни брестчан уже успели посетить музей на колесах. Это 9 интерактивных вагонов, посвященных подвигу советского народа в годы войны. Живописные полотна, скульптурные композиции, мультимедийное сопровождение, голограммы и панорамы боев. Для каждого раздела экспозиции специально написана музыка. Каждый посетитель выходит из музея с сильным зарядом однозначных эмоций – гордостью за подвиг нашего народа.

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«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-7

Очень четко переданы эмоции и чувства. Некоторые вагоны проходить было просто душевно очень тяжело.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-10

Самый, наверное, эмоциональный был вагон с окопом. Я не знаю, мне прямо хотелось плакать. Очень много экспонатов, все можно потрогать. Когда ты побываешь в этой атмосфере, то совсем по-другому начинаешь все воспринимать.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-13

Настолько все здесь впечатляет, что просто… Война – это страшное дело. Нашей как молодежи рассказать, показать? Даже в моем возрасте и то надо знать такое. То, что в книжках написано, хорошо, но когда ты увидишь наяву то, что есть, это большое дело.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-16

Сейчас основные мероприятия проходят на территории Брестской крепости. По традиции в эти дни здесь многолюдно. Прибывают делегации. Монументы легендарной Цитадели утопают в цветах. Венки к Вечному огню возложили и гости из России, а также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»-19

Прошла презентация книги «Подвиг советского народа бессмертен». Проект посвящен новым экспозициям Брестской крепости и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Первые два экземпляра переданы Президентам Беларуси и России.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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