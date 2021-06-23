Дмитрий Мезенцев: на две страны растёт давление, потому что и Москва, и Минск проводят независимую политику

Новости Беларуси. Новая горячая война, развязанная против Беларуси. Так 22 июня в Бресте Александр Лукашенко назвал все, что происходит вокруг страны в последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже год Беларусь живет в условиях колоссального внешнего давления, а тут еще и очередной пакет санкций, которые в первую очередь направлены на простых белорусов.
Алена Сырова, корреспондент:
У нас мощная генетическая память. У белорусов есть иммунитет и, если хотите, интуитивное неприятие тех, кто посягает на наше, выстраданное, заслуженное и уже неотъемлемое. На нашу свободу и независимость.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы же видим, что нарастает санкционное давление на Беларусь и Россию. Мы видим, что нарастает политическое давление на две страны. И понятно, почему. Потому что проводится и Москвой, и Минском независимая политика в защиту национальных интересов.
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