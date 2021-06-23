Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?

Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко. Все подробности у Алены Сыровой.

Едва ли найдется белорус, в чьей семье не было бы своего героя той войны, с которой не вернулся каждый третий. Едва ли найдется белорус, который хотя бы раз не побывал в Брестской крепости. Едва ли найдется человек, у которого в этот момент не побежали бы мурашки.

Страшно – от голоса Левитана. Страшно – от гула самолетов. Страшно – от понимания и знания, что будет дальше. Страшно даже 8 десятилетий спустя. Даже тем, кто о том утре 22 июня 41-го знает лишь по рассказам.

Говорят, герой – не тот, кто герой, а тот, кто страх победил. Вот тот герой. Перешагнул. А остальное, ну… Сегодня такая дата, конечно. Я в 4 утра вышел, такое ощущение, что сейчас начнется. Каждый год такое.

Наши, когда была война, стояли насмерть. Даже в музее Брестской крепости было: «Умираю, прощай, Родина, но не сдаюсь». И еще было там: «Умираю за Родину». И поэтому у меня большая благодарность нашим солдатам, которые стояли насмерть против фашистской нечисти.

Брестская крепость первой приняла удар фашистов. По плану оккупантов Цитадель над Бугом рассчитывали захватить за 8 часов. То, что застигнутый врасплох гарнизон будет держаться даже три недели спустя вероломного вторжения, когда бои шли на подступах к Смоленску, гитлеровские войска никак не могли предположить. Они бомбили, выжигали казематы огнеметами, они уничтожали людей, а те не сдавались. Сила духа, которая вызывает восхищение сквозь года.

В памятные даты многие приезжают именно в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев. Героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти Отечество, предотвратив блицкриг. Рядом с белорусами – Президент. Здесь, в Брестской крепости. Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Тогда войной на Советский Союз шли гитлеровские войска, вооруженная суперсовременным оружием армия, воевала почти вся Европа. И если кто-то считает, что те события для нас очень далеки, стоит вспомнить: история имеет обычай повторяться. Но в этот раз как-то слишком мало времени прошло с той войны. Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Примечательно, что эту скорбную и трагическую дату спустя десятилетия вновь и вновь разделяют настоящие союзники. На сцене у монумента «Мужество» в Брестской крепости поет «Хор Турецкого» из России.