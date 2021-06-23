Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?
Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.
Все подробности у Алены Сыровой.
Едва ли найдется белорус, в чьей семье не было бы своего героя той войны, с которой не вернулся каждый третий. Едва ли найдется белорус, который хотя бы раз не побывал в Брестской крепости. Едва ли найдется человек, у которого в этот момент не побежали бы мурашки.
Страшно – от голоса Левитана. Страшно – от гула самолетов. Страшно – от понимания и знания, что будет дальше. Страшно даже 8 десятилетий спустя. Даже тем, кто о том утре 22 июня 41-го знает лишь по рассказам.
Говорят, герой – не тот, кто герой, а тот, кто страх победил. Вот тот герой. Перешагнул. А остальное, ну… Сегодня такая дата, конечно. Я в 4 утра вышел, такое ощущение, что сейчас начнется. Каждый год такое.
Наши, когда была война, стояли насмерть. Даже в музее Брестской крепости было: «Умираю, прощай, Родина, но не сдаюсь». И еще было там: «Умираю за Родину». И поэтому у меня большая благодарность нашим солдатам, которые стояли насмерть против фашистской нечисти.
Брестская крепость первой приняла удар фашистов. По плану оккупантов Цитадель над Бугом рассчитывали захватить за 8 часов. То, что застигнутый врасплох гарнизон будет держаться даже три недели спустя вероломного вторжения, когда бои шли на подступах к Смоленску, гитлеровские войска никак не могли предположить. Они бомбили, выжигали казематы огнеметами, они уничтожали людей, а те не сдавались. Сила духа, которая вызывает восхищение сквозь года.
В памятные даты многие приезжают именно в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев. Героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти Отечество, предотвратив блицкриг. Рядом с белорусами – Президент. Здесь, в Брестской крепости.
Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»
Тогда войной на Советский Союз шли гитлеровские войска, вооруженная суперсовременным оружием армия, воевала почти вся Европа. И если кто-то считает, что те события для нас очень далеки, стоит вспомнить: история имеет обычай повторяться. Но в этот раз как-то слишком мало времени прошло с той войны.
Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»
Маскируя свои истинные, совсем недобрые цели, коллективный Запад вновь пытается навязать белорусам чужую волю. Не видит этого разве что слепой. Или тот, кто не учил историю. Президент предостерегает и своих соотечественников, и союзников, и тех, кто вновь хочет перейти черту. Мы этого не позволим.
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Примечательно, что эту скорбную и трагическую дату спустя десятилетия вновь и вновь разделяют настоящие союзники. На сцене у монумента «Мужество» в Брестской крепости поет «Хор Турецкого» из России.
Та война разделила жизнь целого мира на до и после. Те, кто тогда оказался на рубеже между жизнь и смертью, войной и миром, сумели победить, несмотря ни на что. И мы просто не имеем права забывать их подвиг, не имеем права подвести тех, кто защищал и освобождал нашу Родину, не имеем права не выстоять под очередным натиском.