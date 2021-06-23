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Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?

23 июня 2021 09:22
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Новости Беларуси. В Беларуси 22 июня вспоминали одно из самых трагических событий в истории страны – 80-летие начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день белорусов объединили десятки памятных мероприятий, кульминацией которых стала вечерняя церемония в Брестской крепости. Участие в ней принял и Александр Лукашенко.

Все подробности у Алены Сыровой.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-1

Едва ли найдется белорус, в чьей семье не было бы своего героя той войны, с которой не вернулся каждый третий. Едва ли найдется белорус, который хотя бы раз не побывал в Брестской крепости. Едва ли найдется человек, у которого в этот момент не побежали бы мурашки.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-3

Страшно – от голоса Левитана. Страшно – от гула самолетов. Страшно – от понимания и знания, что будет дальше. Страшно даже 8 десятилетий спустя. Даже тем, кто о том утре 22 июня 41-го знает лишь по рассказам.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-5

Говорят, герой – не тот, кто герой, а тот, кто страх победил. Вот тот герой. Перешагнул. А остальное, ну… Сегодня такая дата, конечно. Я в 4 утра вышел, такое ощущение, что сейчас начнется. Каждый год такое.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-7

Наши, когда была война, стояли насмерть. Даже в музее Брестской крепости было: «Умираю, прощай, Родина, но не сдаюсь». И еще было там: «Умираю за Родину». И поэтому у меня большая благодарность нашим солдатам, которые стояли насмерть против фашистской нечисти.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-9

Брестская крепость первой приняла удар фашистов. По плану оккупантов Цитадель над Бугом рассчитывали захватить за 8 часов. То, что застигнутый врасплох гарнизон будет держаться даже три недели спустя вероломного вторжения, когда бои шли на подступах к Смоленску, гитлеровские войска никак не могли предположить. Они бомбили, выжигали казематы огнеметами, они уничтожали людей, а те не сдавались. Сила духа, которая вызывает восхищение сквозь года.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-11

В памятные даты многие приезжают именно в Брестскую крепость, чтобы почтить память героев. Героев, которые, сами тогда того не понимая, сумели спасти Отечество, предотвратив блицкриг. Рядом с белорусами – Президент. Здесь, в Брестской крепости.

Александр Лукашенко: нацистский блицкриг сорвался, когда в последние минуты жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь!»

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-13

Тогда войной на Советский Союз шли гитлеровские войска, вооруженная суперсовременным оружием армия, воевала почти вся Европа. И если кто-то считает, что те события для нас очень далеки, стоит вспомнить: история имеет обычай повторяться. Но в этот раз как-то слишком мало времени прошло с той войны.

Александр Лукашенко: «Да бросьте вы, белорусы. Мы уже давно воюем, просто война приобрела другие формы»

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-15

Маскируя свои истинные, совсем недобрые цели, коллективный Запад вновь пытается навязать белорусам чужую волю. Не видит этого разве что слепой. Или тот, кто не учил историю. Президент предостерегает и своих соотечественников, и союзников, и тех, кто вновь хочет перейти черту. Мы этого не позволим.

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Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-17

Примечательно, что эту скорбную и трагическую дату спустя десятилетия вновь и вновь разделяют настоящие союзники. На сцене у монумента «Мужество» в Брестской крепости поет «Хор Турецкого» из России.

Президент в Брестской крепости. О чём говорил Александр Лукашенко на церемонии 22 июня?-19

Та война разделила жизнь целого мира на до и после. Те, кто тогда оказался на рубеже между жизнь и смертью, войной и миром, сумели победить, несмотря ни на что. И мы просто не имеем права забывать их подвиг, не имеем права подвести тех, кто защищал и освобождал нашу Родину, не имеем права не выстоять под очередным натиском.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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