За двое суток выписаны 426 пациентов. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 7 апреля

Новости Беларуси. По состоянию на 7 апреля в Беларуси в медучреждениях проходят лечение 794 человека.

Согласно данным Минздрава, у большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 31 пациент подключён к аппарату ИВЛ.

К настоящему моменту выздоровели 54 человека, за последние двое суток выписаны 426 пациентов, которые находились на контроле и лечении. За прошедшие сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что в Беларусь прибывает миссия ВОЗ.