Прямой эфир

За двое суток выписаны 426 пациентов. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 7 апреля

07 апреля 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. По состоянию на 7 апреля в Беларуси в медучреждениях проходят лечение 794 человека. 

Согласно данным Минздрава, у большей части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 31 пациент подключён к аппарату ИВЛ. 

К настоящему моменту выздоровели 54 человека, за последние двое суток выписаны 426 пациентов, которые находились на контроле и лечении. За прошедшие сутки случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. 

Ранее стало известно, что в Беларусь прибывает миссия ВОЗ.

Эксперты будут анализировать актуальность принимаемых в стране мер по борьбе с коронавирусом – здесь подробности

# Коронавирус # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного»
07 апреля 2020 13:56

Александр Лукашенко: «Заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается. Хотя и нет нарастания лавинообразного»

«Если мёд за 9 рублей, тут нужно задуматься, что в этом меду»
07 апреля 2020 12:51

«Если мёд за 9 рублей, тут нужно задуматься, что в этом меду»

Ксения Вятская об экорынке в Валерьяново: «Что будет круто – если приедут мелкие производители»
07 апреля 2020 12:41

Ксения Вятская об экорынке в Валерьяново: «Что будет круто – если приедут мелкие производители»