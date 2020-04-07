Жуков имитировал на картах наступление немцев, а он не смог организовать оборону. Что представлял из себя Павлов как стратег?

Да, очевидно, Сталин до самого конца верил, что ему все-таки удастся оттянуть войну. Верил себе и не верил другим…
Да, очевидно, Сталин до самого конца верил, что ему все-таки удастся оттянуть войну. Верил себе и не верил другим…
Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Не верил Сталин в то, что война начнется 22 июня. Начал создаваться второй стратегический эшелон. Он в основном существовал на бумаге, формировались штабы. Второй стратегический эшелон, если бы он был сформирован в течение 14 дней, эти части должны были нанести контрудар по немцам, и война продолжилась бы на территории противника.
Павлов, он до этого участвовал в учениях с Жуковым, эти учения проиграл, когда Жуков имитировал на картах наступление немецких войск через Беларусь. Павлов не смог организовать оборону. Он впоследствии настаивал, чтобы создавались укрепрайоны, позиции усилились и т.д.
Непосредственно перед войной все-таки были приняты достаточно серьезные меры по усилению Красной армии. Буквально за неделю до войны пришла директива, в которой говорилось о том, что войска должны быть выведены в районы сосредоточения. Павлов директиву эту не выполнил. Не выполнил он непонятно почему. То ли страх – кто-то мог доложить Сталину о том, что, вот, он паникер (а до этого его обвиняли в паникерстве).
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