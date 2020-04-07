Жуков имитировал на картах наступление немцев, а он не смог организовать оборону. Что представлял из себя Павлов как стратег?

Да, очевидно, Сталин до самого конца верил, что ему все-таки удастся оттянуть войну. Верил себе и не верил другим…

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):

Не верил Сталин в то, что война начнется 22 июня. Начал создаваться второй стратегический эшелон. Он в основном существовал на бумаге, формировались штабы. Второй стратегический эшелон, если бы он был сформирован в течение 14 дней, эти части должны были нанести контрудар по немцам, и война продолжилась бы на территории противника.