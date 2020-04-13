Александр Лукашенко: не надо человека на 14 дней направлять на самоизоляцию. Я понимаю три, четыре, ну, пять дней

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Единственное, Владимир Степанович (Караник – прим. ред.), доведите до врачей. Знаете, это наше белорусское «ай, няхай будзе на всякий случай» – это не подходит. Я к чему? Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней, «ай, пусть сидит там». Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться или побыть еще дома, чтобы мы увидели (надо – протестируем еще), что он вылечится. Ну не надо на 14 дней его направлять на эту самоизоляцию. Я понимаю это три, четыре, ну, пять дней. Если вы еще через 7 дней делаете какой-то забор биомассы – это максимум неделя.