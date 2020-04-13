Александр Лукашенко: «Опять новый психоз – чесночно-имбирный»

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну а после, когда закончится не только психоз, но и этот период болезней, мы поговорим конкретно об образе нашей жизни. Кто-то посмеивался, когда я говорил (я уже отмечал это), что спортом надо заниматься, надо вести нормальный образ жизни, питаться надо нормально (тем, что есть у нас).

Слушайте, я наблюдаю опять новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога, хватает чеснока и этой цыбули у каждой семьи.