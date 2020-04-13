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Александр Лукашенко: «Опять новый психоз – чесночно-имбирный»

13 апреля 2020 11:43
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о заболевших коронавирусом: «Если человек не опустил руки – он обязательно выздоровеет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну а после, когда закончится не только психоз, но и этот период болезней, мы поговорим конкретно об образе нашей жизни. Кто-то посмеивался, когда я говорил (я уже отмечал это), что спортом надо заниматься, надо вести нормальный образ жизни, питаться надо нормально (тем, что есть у нас).

Слушайте, я наблюдаю опять новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога, хватает чеснока и этой цыбули у каждой семьи.

Не надо переходить полностью на чеснок и цыбулю, боже мой. 

Александр Лукашенко: «Опять новый психоз – чесночно-имбирный»-1

А имбирь это чужая или лимон... это не наша пища! Уже если раньше не сформировали этот иммунитет и вы сегодня этого имбиря не найдете  да не переживайте, не тратьте лишние деньги!

Питайтесь тем, что растет в Беларуси, – всегда будем здоровы.

Это главное правило, элементарное правило. Зачем деньги зря выкидывать? Или в запас какие-то лекарства покупать? То ли парацетамол годовой запас продали за две недели. Зачем это все?

Почему лимоны и имбирь подорожали и стоит ли закупаться впрок? Мнения покупателей и продавцов на Комаровском рынке (читать далее).   

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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