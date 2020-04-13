Президент Беларуси: Еду по деревне. Идёт человек один – маска на лице. От чего защитит маска в поле?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еду по деревне, люди выходят из деревни на поле. Идет человек один – ветер такой, погода хорошая, сухая – и маска на лице. Один идет. Думаю (хоть ты остановись): сними маску, подыши свежим воздухом, а он идет в этой маске!

Ну если ты в городе, где огромное количество людей, ну есть у тебя какие-то опасения – одень ты этот «намордник» и ходи в городе там час-два.

Только излишне бродить тоже не надо по городу: сходил в магазин, чего-то купил, в аптеку, еще что-то и иди домой или куда-то, где ты не трешься друг о друга. Ну зачем между деревнями идет в поле в этой маске? Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле? Да не от чего, только хуже. Если ты из города приехал, вышел из автобуса, там много людей, даже если какой-то вирус, надышался этим и идешь еще по полю и дышишь то, что у тебя в маске накопилось. Ну сними ты ее!