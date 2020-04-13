23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города

Новости Беларуси. Минские транспортники и коммунальщики работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские транспортники и коммунальщики работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это без преувеличения так: например, общественный транспорт моют и обрабатывают далеко за полночь. Немалые силы брошены сейчас и на дезинфекцию подъездов, других общественных мест.
Как это проходит – подсмотрела Ирина Петыш.
Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?
Обработка города начинается еще до рассвета. Специалисты с часа ночи до пяти утра дезинфицируют проезжую часть, поручни, лавки и остановки. Работы у них действительно много: обработать надо 23 миллиона квадратных метров. По площади это больше, чем три тысячи футбольных полей вместе взятых.
Алексей Каталов, старший мастер управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
Скамеек обрабатывается 2224 штуки, остановочных навесов – 1894, поручней приблизительная длина – 2,5 километра. Средств заготовлено на 10 дней непрерывной бесперебойной работы плюс еще каждодневный подвоз по израсходованным материалам, чтобы создать подушку безопасности.
И пока спецмашины уходят отдыхать, на работу выходят коммунальщики. Они отвечают за дезинфекцию подъездов жилых домов.
Регулярно обрабатываются входные двери и домофоны, почтовые ящики, перила, лифтовые кабины и клапаны мусоропроводов.
Ирина Петыш, корреспондент:
На обработку этого подъезда (здесь 9 этажей) уйдет порядка 20 минут. Всего же бригаде сегодня предстоит обработать 120 подъездов.
Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В масштабах города сегодня более 2800 рабочих по комплексной уборке задействованы в дезинфекции подъездов. В каждом районе созданы бригады рабочих, разработаны графики и доведены поадресно те объемы, которые выполняются на регулярной основе.
Как в Беларуси дезинфицируют общественный транспорт?
Обрабатывают и общественный транспорт, как подземный, так и наземный: автобусы, троллейбусы и трамваи.
Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В течение дня на конечных диспетчерских станциях проводится обработка с использованием дезинфицирующих средств общественного транспорта. Это уборка салонов, мойка самого автотранспорта.
День и ночь городские службы дезинфицируют столицу, чтобы сделать ее здоровее и чище.