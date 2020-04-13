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23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города

13 апреля 2020 16:21
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Новости Беларуси. Минские транспортники и коммунальщики работают буквально в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-1

И это без преувеличения так: например, общественный транспорт моют и обрабатывают далеко за полночь. Немалые силы брошены сейчас и на дезинфекцию подъездов, других общественных мест.

Как это проходит – подсмотрела Ирина Петыш.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-4

Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?

Обработка города начинается еще до рассвета. Специалисты с часа ночи до пяти утра дезинфицируют проезжую часть, поручни, лавки и остановки. Работы у них действительно много: обработать надо 23 миллиона квадратных метров. По площади это больше, чем три тысячи футбольных полей вместе взятых.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-7

Алексей Каталов, старший мастер управления «Центр» предприятия «Горремавтодор»:
Скамеек обрабатывается 2224 штуки, остановочных навесов 1894, поручней приблизительная длина 2,5 километра. Средств заготовлено на 10 дней непрерывной бесперебойной работы плюс еще каждодневный подвоз по израсходованным материалам, чтобы создать подушку безопасности.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-10

И пока спецмашины уходят отдыхать, на работу выходят коммунальщики. Они отвечают за дезинфекцию подъездов жилых домов.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-13

Регулярно обрабатываются входные двери и домофоны, почтовые ящики, перила, лифтовые кабины и клапаны мусоропроводов.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-16

Ирина Петыш, корреспондент:
На обработку этого подъезда (здесь 9 этажей) уйдет порядка 20 минут. Всего же бригаде сегодня предстоит обработать 120 подъездов.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-19

Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В масштабах города сегодня более 2800 рабочих по комплексной уборке задействованы в дезинфекции подъездов. В каждом районе созданы бригады рабочих, разработаны графики и доведены поадресно те объемы, которые выполняются на регулярной основе.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-22

Как в Беларуси дезинфицируют общественный транспорт?

Обрабатывают и общественный транспорт, как подземный, так и наземный: автобусы, троллейбусы и трамваи.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-25

Сергей Козыревич, заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В течение дня на конечных диспетчерских станциях проводится обработка с использованием дезинфицирующих средств общественного транспорта. Это уборка салонов, мойка самого автотранспорта.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-28

День и ночь городские службы дезинфицируют столицу, чтобы сделать ее здоровее и чище.

23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города-31

# Коронавирус # общество # Ирина Петыш # Анастасия Воробьева # Сергей Козыревич # Антон Филанович # Александр Бутрим # Фотофакт

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