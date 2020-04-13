23 миллиона квадратных метров. Как и когда коммунальщики Минска проводят санобработку города

И это без преувеличения так: например, общественный транспорт моют и обрабатывают далеко за полночь. Немалые силы брошены сейчас и на дезинфекцию подъездов, других общественных мест.

Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?

Обработка города начинается еще до рассвета. Специалисты с часа ночи до пяти утра дезинфицируют проезжую часть, поручни, лавки и остановки. Работы у них действительно много: обработать надо 23 миллиона квадратных метров. По площади это больше, чем три тысячи футбольных полей вместе взятых.