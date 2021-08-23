Лукашенко о беженцах на границе с Польшей: эти бедолаги находятся там без воды, без еды. Мне надо думать, что с ними делать

Совет коллективной безопасности ОДКБ собрался на внеочередную сессию. Она проходит под председательством президента Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема очевидна – события в Афганистане. Президент Беларуси подчеркнул: ситуацию необходимо оценивать без эмоций, максимально реально и адекватно. И здесь важно услышать мнения и оценки союзников по ОДКБ.

Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

События в Афганистане напрямую касаются и Беларуси. Из-за конфликта резко возросло число беженцев. Их путь за светлым будущим в Европу пролегает через территорию нашей страны.