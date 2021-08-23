Лукашенко про Афганистан: «Посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь очень правильно прозвучало опять же из уст президента России, что нам надо выработать общую позицию. Надо отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе, к чему нас призывает Эмомали Шарипович, подготовить эту общую позицию. Давайте будем искреннее, пока она выражается в «давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать». Это неправильно. Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь выступившими передо мной ораторами, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно.