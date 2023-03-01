Хренин: Беларусь сосредоточит внимание на повышении сплоченности ОДКБ и урегулировании противоречий

Ради этой цели 1 марта в Минске прошла встреча начальников подразделений международного сотрудничества Вооруженных сил государств Организации Договора о коллективной безопасности. В то время, когда идет давление стран Запада во главе с США, внимание будет сосредоточено именно на внутреннем контуре. Сейчас как никогда важна сплоченность государств – членов ОДКБ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Республика Беларусь рассматривает ОДКБ в качестве гаранта международной и региональной безопасности, стабильности, а также защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности, суверенитета ее государств-членов. Мы все с вами стали очевидцами не прекращающейся со стороны западных стран во главе с США интенсивных внешнеполитических демаршей, направленных на продвижение собственных моделей мироустройства. В том числе в государствах на постсоветском пространстве. Поэтому именно для борьбы с этими процессами основное внимание белорусской стороны в рамках председательства в ОДКБ будет сосредоточено на внутреннем контуре, на повышении сплоченности государств – членов ОДКБ и урегулировании противоречий между ними в целях укрепления самой организации и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.