Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы

Каждый из нас ежедневно сталкивается с куплей-продажей, будь то продукты питания в магазине или техника в интернете. Стоит заметить, что не все понимают, как себя вести, если недобросовестный продавец продал товар плохого качества.

Владислав Корзун, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Существует возврат товара как надлежащего качества, так и товара ненадлежащего качества. Товар надлежащего качества может быть возвращен в течение 14 дней с момента его приобретения. Данный срок начинает течь с момента приобретения, и, если 14-дневный срок заканчивается в день, когда продавец не работает, значит, срок заканчивается в следующий за этим днем – первый рабочий день продавца. В случае приобретения товара ненадлежащего качества потребитель может требовать безвозмездного устранения недостатков, замены, возмещения затрат на устранение недочетов. Также покупатель может заявить о расторжении договора и о возврате ему денежных средств.

Владислав Корзун:

Товар считается бракованным, когда он не соответствует установленным и (или) обычным предъявляемым требованиям к товарам данного вида. Требования безопасности, функциональной пригодности, эксплуатационным характеристикам, надежности, экономическим и эстетическим требованиям.

Анна Шилько, председатель общественного объединения «Онлайн зашита потребителя»:

У меня был такой случай, когда товар продали без наушников, хотя в описании, в инструкции четко значилось: товар идет с наушниками. Соответственно, товар уже не укомплектован и считается товаром с недостатком. То есть он не соответствует договору. И поэтому желательно внимательно читать описание о товаре, характеристики товара, как он должен работать, какая у него должна быть мощность.

Владислав Корзун:

Товар также может быть возвращен в следующих случаях. Первое – товар должен быть непродовольственным, так как продовольственные товары возврату и обмену не подлежат. Также непродовольственный товар не должен быть эксплуатирован, должны быть сохранены его потребительские свойства. Желательно, чтобы он сохранил первоначальную упаковку, потому что к определенному виду товаров необходимо наличие упаковки.

К таким товарам относят предметы личной гигиены, косметологическую и парфюмерную продукцию, нательное белье, лекарственные средства и так далее. Если покупка не приглянулась покупателю, продавец должен вернуть полную стоимость купленной вещи. Желательно сохранять все чеки и документы, подтверждающие, что вы действительно приобретали этот продукт.