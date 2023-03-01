Прямой эфир

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы

01 марта 2023 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый из нас ежедневно сталкивается с куплей-продажей, будь то продукты питания в магазине или техника в интернете. Стоит заметить, что не все понимают, как себя вести, если недобросовестный продавец продал товар плохого качества.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-1

Владислав Корзун, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:  
Существует возврат товара как надлежащего качества, так и товара ненадлежащего качества. Товар надлежащего качества может быть возвращен в течение 14 дней с момента его приобретения. Данный срок начинает течь с момента приобретения, и, если 14-дневный срок заканчивается в день, когда продавец не работает, значит, срок заканчивается в следующий за этим днем – первый рабочий день продавца.  

В случае приобретения товара ненадлежащего качества потребитель может требовать безвозмездного устранения недостатков, замены, возмещения затрат на устранение недочетов. Также покупатель может заявить о расторжении договора и о возврате ему денежных средств.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-4

Владислав Корзун:  
Товар считается бракованным, когда он не соответствует установленным и (или) обычным предъявляемым требованиям к товарам данного вида. Требования безопасности, функциональной пригодности, эксплуатационным характеристикам, надежности, экономическим и эстетическим требованиям.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-7

Анна Шилько, председатель общественного объединения «Онлайн зашита потребителя»:  
У меня был такой случай, когда товар продали без наушников, хотя в описании, в инструкции четко значилось: товар идет с наушниками. Соответственно, товар уже не укомплектован и считается товаром с недостатком. То есть он не соответствует договору. И поэтому желательно внимательно читать описание о товаре, характеристики товара, как он должен работать, какая у него должна быть мощность.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-10

Владислав Корзун:  
Товар также может быть возвращен в следующих случаях. Первое – товар должен быть непродовольственным, так как продовольственные товары возврату и обмену не подлежат. Также непродовольственный товар не должен быть эксплуатирован, должны быть сохранены его потребительские свойства. Желательно, чтобы он сохранил первоначальную упаковку, потому что к определенному виду товаров необходимо наличие упаковки.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-13

К таким товарам относят предметы личной гигиены, косметологическую и парфюмерную продукцию, нательное белье, лекарственные средства и так далее. Если покупка не приглянулась покупателю, продавец должен вернуть полную стоимость купленной вещи. Желательно сохранять все чеки и документы, подтверждающие, что вы действительно приобретали этот продукт.  

Как вернуть бракованный товар? Юристы объяснили необходимые нюансы-16

Анна Шилько:  
Важно помнить, что если вы передаете товар на проверку качества, то она должна быть проведена незамедлительно. Если незамедлительно не получается провести и продавец говорит о том, что ему надо проверить товар в ремонтной организации, у него нет какой-то мощности проверить этот товар, в ремонтной организации проверка качества осуществляется всего три дня.  

Бракованный товар возвращать можно и нужно. Помните, что на проверку качества вас обязаны пригласить и проводить ее должны в вашем присутствии. Будьте внимательны и знайте свои права.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Закон # общество # Владислав Корзун # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?
01 марта 2023 09:37

«Покупал котов, убивал их у себя в квартире». Сколько лет тюрьмы дадут таким жестоким живодёрам?

Карма или стечение обстоятельств? Вот чем поплатился начальник, который регулярно не доплачивал премии
01 марта 2023 09:35

Карма или стечение обстоятельств? Вот чем поплатился начальник, который регулярно не доплачивал премии

В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков
01 марта 2023 09:18

В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков