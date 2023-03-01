Игорь Брыло: «Подошло время увеличить ассортимент продаваемой белорусской продукции на китайский рынок»

Беларусь и Китай никогда не ставили задачу дружить или работать против кого бы то ни было. Один из важных тезисов, который 1 марта озвучил Александр Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается государственный визит Президента Беларуси в Китай.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:

Подошло время увеличить ассортимент продаваемой белорусской продукции на китайский рынок. На сегодня, как вы знаете, мы продаем говядину, продаем молоко сухое, цельное, мясо птицы. Сегодня я уже привез документы на открытие предприятий по продукции, прошедшей термическую обработку. Это касается мяса птицы и говядины. Мы привезли документы на открытие по консервированной нашей продукции. И для нас очень важна детская продукция, гомогенизированная продукция. Та продукция, которой в принципе еще на рынке Китая нет. Наше стратегическое направление – биологические корпорации. В частности, БНБК-3. В Китае появилось несколько лет назад государственное агентство по инвестициям, которое, в принципе, взяло на себя роль модератора всех этих инвестиционных проектов.

Мне удалось вчера встретиться с руководством этого агентства. Более двух часов мы проводили переговоры. Меняется рынок в связи с определенными политическими действиями вокруг нашей страны. Их, конечно, волновал вопрос, куда будет реализована наша продукция. В частности, витамин С, витамин В, витамин В12. Мы очень детальным образом разложили по полочкам каждую страну, куда Республика Беларусь будет продавать. Я глубоко убежден, что мы убедили наших коллег. Договорились, что буквально сегодня мы даем им полноценную информацию с полной расшифровкой каждого килограмма каждой страны. Я думаю, что этому нашему проекту все равно быть.