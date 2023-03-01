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Польские пограничники вытеснили беженцев в Беларусь – в телефонах иностранцев сохранились доказательства произошедшего

01 марта 2023 10:10
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Новости Беларуси. На польско-белорусской границе не прекращаются попытки вытеснения беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские пограничники вытеснили беженцев в Беларусь – в телефонах иностранцев сохранились доказательства произошедшего-1

Очередные доказательства действиям польских служб зафиксированы средствами наблюдения. Кадры сохранились и в телефонах иностранцев, которые стали участниками такого действа: вытеснение польскими силовиками группы беженцев через калитку для животных. Все они были в изможденном состоянии.  

Польские пограничники вытеснили беженцев в Беларусь – в телефонах иностранцев сохранились доказательства произошедшего-4

Всего на протяжении февраля зафиксировано 12 попыток польских стражей границы вытеснить беженцев в Беларусь.  

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# Беженцы # общество # Фотофакт

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