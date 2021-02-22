Прямой эфир

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?

22 февраля 2021 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?-1

И хотя переговоры проходят без галстуков, на повестке весьма серьезный комплекс вопросов: взаимодействие в рамках Союзного государства, реализация совместных проектов в реальном секторе экономики, противостояние COVID-19.

Так, Александр Лукашенко поблагодарил своего коллегу за то, что россияне поделились технологиями производства вакцины «Спутник V» (уже в марте начнется ее производство на белорусском предприятии). Глава государства надеется, что результаты совместной работы помогут поскорее вернуться к привычному свободному перемещению белорусов и россиян.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?-4

Владимир Путин в свою очередь отметил: несмотря на пандемию, товарооборот между странами удалось сохранить на достойном уровне в 28,5 миллиарда долларов. Россия по-прежнему является крупнейшим торгово-экономическим партнером и инвестором в нашу экономику. Все вложения, финансовая помощь идут на реализацию конкретных проектов. Их не выбрасывают на ветер, отметил наш Президент.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?-7

Общение президентов теперь продолжается на горном склоне в Красной Поляне. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко покататься на лыжах. Отметим, что регламента переговоров лидеров двух стран нет.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне
22 февраля 2021 13:42

«Я очень рад вас видеть». Вот как Владимир Путин встречал Александра Лукашенко в Красной Поляне

Военная безопасность и интеграционные структуры. Президенты Беларуси и России проведут переговоры 22 февраля
21 февраля 2021 11:45

Военная безопасность и интеграционные структуры. Президенты Беларуси и России проведут переговоры 22 февраля

Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: «Я не еду туда чего-то просить»
18 февраля 2021 17:27

Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: «Я не еду туда чего-то просить»