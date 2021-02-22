Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя переговоры проходят без галстуков, на повестке весьма серьезный комплекс вопросов: взаимодействие в рамках Союзного государства, реализация совместных проектов в реальном секторе экономики, противостояние COVID-19.

Так, Александр Лукашенко поблагодарил своего коллегу за то, что россияне поделились технологиями производства вакцины «Спутник V» (уже в марте начнется ее производство на белорусском предприятии). Глава государства надеется, что результаты совместной работы помогут поскорее вернуться к привычному свободному перемещению белорусов и россиян.