Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Сочи. Главы Беларуси и России в 2021 году встречаются впервые. Такой формат переговоров для мировых лидеров в условиях пандемии – редкость, но оба президента отметили, что именно личной встрече друг с другом очень рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя переговоры проходят без галстуков, на повестке весьма серьезный комплекс вопросов: взаимодействие в рамках Союзного государства, реализация совместных проектов в реальном секторе экономики, противостояние COVID-19.
Так, Александр Лукашенко поблагодарил своего коллегу за то, что россияне поделились технологиями производства вакцины «Спутник V» (уже в марте начнется ее производство на белорусском предприятии). Глава государства надеется, что результаты совместной работы помогут поскорее вернуться к привычному свободному перемещению белорусов и россиян.
Владимир Путин в свою очередь отметил: несмотря на пандемию, товарооборот между странами удалось сохранить на достойном уровне в 28,5 миллиарда долларов. Россия по-прежнему является крупнейшим торгово-экономическим партнером и инвестором в нашу экономику. Все вложения, финансовая помощь идут на реализацию конкретных проектов. Их не выбрасывают на ветер, отметил наш Президент.
Общение президентов теперь продолжается на горном склоне в Красной Поляне. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко покататься на лыжах. Отметим, что регламента переговоров лидеров двух стран нет.