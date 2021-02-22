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В Минской области награждают за лучшую оперативную службу. Среди критериев дисциплина и порядок

22 февраля 2021 16:04
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Новости Беларуси. В Минской области отметили лучшие подразделения по итогам оперативно-служебной деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди критериев высокие показатели, дисциплина и порядок. На отлично себя показали Несвижский и Солигорский районные управления внутренних дел. Слуцкие милиционеры тоже среди лучших.

В Минской области награждают за лучшую оперативную службу. Среди критериев дисциплина и порядок-1

Юлия Минич, корреспондент:
Лучшие подразделения РОВД отметили в Минской области, и Слуцк среди лидеров. Высоких результатов достиг и Дмитрий Николаевич Семибратов. Под его бдительным глазом вся дорожная артерия.

В Минской области награждают за лучшую оперативную службу. Среди критериев дисциплина и порядок-4

Дмитрий Семибратов работает в Слуцком РОВД уже 16-й год. Сейчас он старший инспектор дорожно-патрульной службы. Следит за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил как водителями, так и пешеходами. А если нужно, то всегда готов помочь. Особое внимание уделяет и профилактической работе со школьниками, и в трудовых коллективах. О себе отзывается очень скромно.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Юлия Минич # Дмитрий Семибратов # Фотофакт

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