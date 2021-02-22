В Минской области награждают за лучшую оперативную службу. Среди критериев дисциплина и порядок

Новости Беларуси. В Минской области отметили лучшие подразделения по итогам оперативно-служебной деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди критериев высокие показатели, дисциплина и порядок. На отлично себя показали Несвижский и Солигорский районные управления внутренних дел. Слуцкие милиционеры тоже среди лучших.

Дмитрий Семибратов работает в Слуцком РОВД уже 16-й год. Сейчас он старший инспектор дорожно-патрульной службы. Следит за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил как водителями, так и пешеходами. А если нужно, то всегда готов помочь. Особое внимание уделяет и профилактической работе со школьниками, и в трудовых коллективах. О себе отзывается очень скромно.