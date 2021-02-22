Министр обороны Беларуси: «Согласие, стабильность, безопасность в стране нашей будут сохранены»

Новости Беларуси. Во Дворце Республики в Минске царит предпраздничная атмосфера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 февраля самые отважные, сильные и смелые представители человечества в предвкушении Дня защитника Отечества. Накануне праздника по традиции для белорусских офицеров – торжественное собрание и концерт мастеров искусств.

Евгений Поболовец, СТВ:

Представители различных войск нашей страны в буквальном смысле заслужили в этот день поздравления и теплые слова благодарности. Для элиты Вооруженных Сил, курсантов и ветеранов не только это лучший подарок, главное для каждого из нас – неприкосновенные рубежи и мирное небо. Те, кто по зову сердца посвятил свою жизнь воинской профессии, проявляют свои навыки и умения в самые сложные времена. В нашей стране в последнее время настоящие защитники отечества не допустили хаоса и беспорядков. Порой им приходилось непросто. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что защитники сегодня – не только люди в погонах, но и представители их семей и других профессий, а сильное государство должно уметь защищаться. Кстати, в планах на ближайшую пятилетку – оснащение национальных войск новыми образцами вооружения и средствами связи от отечественных производителей.

Наталия Медведева, председатель Фрунзенской районной организации Минска ОО «Защитники и жители блокадного Ленинграда»:

Мы можем от сердца, от души пожелать и сказать, что благодаря всем мы живы, мы смотрим сегодняшний день – такой солнечный, который… Ну, говорить, чтобы радовались все каждому денечку, каждому часу на этой земле, под этим солнышком.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

Для нашей родной Беларуси это большой праздник. Это праздник всех мужественных людей, тех, которые защищали родину, которые в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах, в рядах рабочих крестьянской Красной армии воевали против фашизма. Поэтому, естественно, поздравление всем этим мужественным людям и пожелания, чтобы наша республика процветала.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Патриотизм в нашей стране – это одно из главных наших национальных достояний. Ну и, конечно, можно с уверенностью сказать, что согласие, стабильность, безопасность в стране нашей будут сохранены. Гарантом этого будет, конечно же, наша военная организация государства и наши Вооруженные Силы в частности, как ее основа. Ну и, пользуясь случаем, также хочу поздравить всех ветеранов, военнослужащих Вооруженных Сил, всех наших соотечественников с праздником – с Днем защитников отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Пожелать здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей родины Республики Беларусь.