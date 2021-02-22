Ремонт шёл с 2014-го. Операционный блок гомельской больницы №3 открылся после модернизации

Новости Беларуси. В Гомельской городской клинической больнице № 3 после модернизации и реконструкции 22 февраля открыли операционный блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремонт начался в 2014-м, но через год был приостановлен. В 2020-м из бюджета области выделили средства, строители возобновили работы на объекте.

Для обновленного оперблока с двумя операционными закуплено современное оборудование. Общая стоимость первого пускового комплекса – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Ремонтные работы будут продолжены.

Иван Худяков, главный врач Гомельской городской больницы № 3:

Две операционных. Операционная акушерская, в которой будут проводиться операции кесарева сечения, и гинекологическая операционная, в которой будет оказываться помощь женщинам Гомеля и Гомельского района.

Ольга Креч, врач-неонатолог Гомельской городской больницы № 3:

Сегодня самое главное в медицинской помощи – это качество и доступность. Особенно это касается новорожденных детей, недоношенных детей. Это оборудование, которое мы здесь видим, предназначено как раз для детей, которые рождаются с определенной патологией. В зависимости от того, насколько правильно, качественно и на каком оборудовании будет оказана помощь, зависит дальнейшая жизнь ребенка.

Государственная политика сегодня направлена на укрепление здоровья человека, и Гомельская область не остается в стороне. В 2020 году в областном центре ввели центральную городскую поликлинику, сейчас идет строительство корпуса больницы скорой медицинской помощи.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:

Мы не сбрасываем со счетов и региональное наше развитие медицины, в наших районных центрах. Много было сделано и в наших райбольницах. В текущем году мы планируем Хойникскую центральную районную больницу запустить в действие полным объемом строительных работ завершающих. Конечно, родильный дом в Петрикове.