После болезни могут появиться осложнения. Когда нужно делать прививку от гриппа?

С наступлением холодов кроме теплой одежды и крепкой обуви нашему организму необходимы и другие способы защиты. Когда в воздухе летают вирусы, один из самых надежных способов не заболеть гриппом – это сделать прививку.

Татьяна Костян, терапевт медицинского центра «Нордин»:

Вирус гриппа способен вызывать осложнения даже у здоровых людей. К основным осложнениям относятся пневмония, отиты, менингиты, миокардиты, миозиты, энцефалиты. Поэтому вакцина показана всем. Особенно нужно уделить внимание людям, которые входят в группу риска – это пожилые люди, старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, беременные и дети.

Принцип работы вакцины прост: в тело человека пускают ослабленный вирус, на который наша иммунная система реагирует, запоминая агрессора, и при дальнейшем контакте избавляется от него. Даже если прививка не защитит организм на 100 %, человек легче перенесет болезнь.

Татьяна Костян:

Для вакцинации не требуется предварительного обследования и медикаментозной подготовки. Необходим только осмотр терапевта. На приеме будет выяснено, что человек не заболел, у него нет на данный момент респираторных признаков, нет температуры, ему можно делать прививку.

Прививку важно делать каждый год, начиная с 6-месячного возраста, особенно ослабленным детям с хроническими заболеваниями. А вот кому вакцина противопоказана? Если у вас есть аллергия на куриный белок, об этом стоит сказать лечащему врачу, так как многие прививки содержат его частицы. Еще одна категория – люди с начинающимися симптомами заболевания. Первые признаки гриппа – прямое противопоказание для вакцинации.