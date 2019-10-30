Александр Лукашенко: Хотелось бы побывать в полноценном отпуске, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни

Новости Беларуси. После посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь зашла о самых актуальных вопросах здравоохранения: условиях работы и жизни медиков, их зарплатах, оттоке кадров за границу. Не осталась без внимания и завершающаяся в стране перепись населения. Еще одной темой для обсуждения стала внешняя экономическая политика Беларуси. Александр Лукашенко о зарубежных визитах: «Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить»

В стране завершается перепись населения. Совершенно неожиданно она показала какую-то болезненную реакцию со стороны некоторых людей и ресурсов, чего раньше никогда не было. Вплоть до того, что звучали призывы бойкотировать перепись. Как вы думаете, откуда вообще истоки такого неадекватного отношения к традиционной кампании важной? И как лично вы оцениваете ее проведение?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Истоки этой неадекватности в умах неадекватных людей. Мы часто говорим (это ваши фразы, я их заимствовал у вас): им что ни сделай, все плохо. Есть у нас несколько тысяч таких людей. Перапіс – гэта дрэнна! Это я не над беларускай мовай издеваюсь, как некоторые говорят, это я над ними. Если и издеваюсь, то над ними, но просто их словами говорю. Перапіс – дрэнна, там какие-то личные данные попадут куда-то – гэта дрэнна. Я не знаю. Даже я, Президент, не боюсь, перепись прошел, какие там личные данные куда-то мои попадут. Да меня знают от трусов до головы седой, знают все. То же самое, наверное, о тебе. Да и о всех о вас, вы моложе. Какой там страх? Там же при переписи в карман не лезут, копейки или рубли у кого-то там не считают и так далее. Поэтому каких данных там можно бояться? Понимаете, надуманность какая-то: «не будет пользы от этого» или «непрозрачная перепись». Слушайте, с одной стороны говорят, чтобы данные куда-то не попали, а тут говорят «это непрозрачно» и сравнивают с выборами. Ну полный абсурд!

Я думаю, это такая мелось, на которую не надо обращать внимание. Мы должны пройти эту перепись. Мы должны знать, сколько у нас населения, какой качественный состав населения, структуру населения для того, чтобы дальше работать. Чтобы дальше выстраивать политику. Мы скоро начнем планировать новую пятилетку, и мы должны знать, что у нас с населением творится, какой уровень жизни у этих людей, чтобы будущее планировать: сколько жилья строить, кому строить, многодетные, не многодетные семьи. Выборы будут скоро. Парламентские ладно, президентские – мы должны посмотреть, сколько же у нас в конце концов этого населения, чтобы точно составить эти списки. Поэтому перепись нужна. А вот это бряцание языком… Я говорю: что ни сделай, все будет плохо. Поэтому стоит ли на них обращать внимание? Но слышать мы их слышим.

В Беларуси принято дарить подарки населению к 7 ноября. Мы сегодня как раз такие подарки видели. И, наверное, Беларусь единственная страна в Содружестве, где эта традиция сохранилась. Вопрос я задам, наверное, не новый. Сегодня, здесь и сейчас как вы к этой традиции относитесь? И про отпуск вы сказали (подробнее здесь). Может быть, еще какой-то подарок хотели получить накануне праздника для себя и для страны?

Александр Лукашенко:

Я не про отпуск, отпуск не получится. У Президента нет заместителей, как Косинец сегодня сказал, у президента ноль заместителей, и вице-премьеров нет. Поэтому да, что-то Наталья Ивановна Кочанова, что-то министр здравоохранения, что-то помощник Косинец получит какие-то задачи, это всегда так. «Вернусь», – говорю, – «спрошу». Я знаю, что им надо. Вот Косинцу надо будет сразу после этого доложить о приоритетных стройках у нас инвестиционных дорогостоящих, там миллиарды долларов. Он это контролирует, он готовит совещание, доложит. Наталья Ивановна доложит, как она выборов провела первый этап и как она проведет второй, поможет Центральной избирательной комиссии. И куча других вопросов. Не секрет, что сейчас и кадровые острые вопросы, надо думать о новом правительстве, о новых министрах и так далее. Это же вопрос Кочановой, она внести должна предложения. И других много проблем. Министру здравоохранения тоже сегодня нарезали задач. Премьерам, вице-премьерам вчера было достаточно заданий. До 1 января по наркоте по этой должны внести соответствующие предложения. То есть блок текущих, но очень важных вопросов намечен, и ими надо заниматься. Ну, будут знать, что меня нет – им легче будет эту неделю немного, пресса этого не будет. Это так, по поводу отпуска. Хотелось бы побывать в отпуске, как все вы. Понимаете, полноценный отпуск, хотя бы две недели. Но это уже потом, в той жизни.