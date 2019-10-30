Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается другого направления – заработной платы. Мы говорили об этом. У Олега Суконко здесь люди, врачи имеют разную зарплату. С супервысокой квалификацией он имеет несколько тысяч долларов. Я не буду называть, это дело их. Суконко даже говорит: «Иногда даже в ведомость смотришь – и при нашей средней зарплате даже неприлично». Это самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист. Так и должно быть.

Если ты занимаешься наукой, полезной наукой для практики, если ты высокотехнологичный хирург и так далее – ты должен получать немало. Но у него и средний врач, и средний медицинский персонал более-менее приемлемую имеют зарплату.

Поэтому доходы врачей и персонала среднего, тех, кто ухаживает за больными, нянечки и прочие, они должны получать приемлемую зарплату. И самое главное, если он захочет больше заработать, он должен иметь эту возможность. Они имеют эту возможность. По этим направлениям мы будем действовать.