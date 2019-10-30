Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

Новости Беларуси. 30 октября после посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащён так же, как зарубежный»
В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается другого направления – заработной платы. Мы говорили об этом. У Олега Суконко здесь люди, врачи имеют разную зарплату. С супервысокой квалификацией он имеет несколько тысяч долларов. Я не буду называть, это дело их. Суконко даже говорит: «Иногда даже в ведомость смотришь – и при нашей средней зарплате даже неприлично». Это самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист. Так и должно быть.
Если ты занимаешься наукой, полезной наукой для практики, если ты высокотехнологичный хирург и так далее – ты должен получать немало. Но у него и средний врач, и средний медицинский персонал более-менее приемлемую имеют зарплату.
Поэтому доходы врачей и персонала среднего, тех, кто ухаживает за больными, нянечки и прочие, они должны получать приемлемую зарплату. И самое главное, если он захочет больше заработать, он должен иметь эту возможность. Они имеют эту возможность. По этим направлениям мы будем действовать.
Также журналисты поинтересовались оценкой Президента кампании по переписи населения, которая завершается в стране. Неожиданно эта тема вызвала шквал обсуждений в интернете. Александр Лукашенко рассказал, что это традиционное мероприятие позволит более тщательно спланировать следующую пятилетку, даст возможность скорректировать в том числе и социальные программы.
Еще одна тема для обсуждения возникла, исходя из плотного графика зарубежных визитов главы государства. Накануне белорусский лидер анонсировал поездку на Ближний Восток, ожидается и европейское турне. В связи с этим журналисты поинтересовались, как такие командировки способствуют налаживанию экономического сотрудничества.