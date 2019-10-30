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Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»

30 октября 2019 11:37
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Новости Беларуси. 30 октября после посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащён так же, как зарубежный»

В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу.

Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается другого направления – заработной платы. Мы говорили об этом. У Олега Суконко здесь люди, врачи имеют разную зарплату. С супервысокой квалификацией он имеет несколько тысяч долларов. Я не буду называть, это дело их. Суконко даже говорит: «Иногда даже в ведомость смотришь – и при нашей средней зарплате даже неприлично». Это самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист. Так и должно быть.

Если ты занимаешься наукой, полезной наукой для практики, если ты высокотехнологичный хирург и так далее – ты должен получать немало. Но у него и средний врач, и средний медицинский персонал более-менее приемлемую имеют зарплату.

Поэтому доходы врачей и персонала среднего, тех, кто ухаживает за больными, нянечки и прочие, они должны получать приемлемую зарплату. И самое главное, если он захочет больше заработать, он должен иметь эту возможность. Они имеют эту возможность. По этим направлениям мы будем действовать.

Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»-4

Также журналисты поинтересовались оценкой Президента кампании по переписи населения, которая завершается в стране. Неожиданно эта тема вызвала шквал обсуждений в интернете. Александр Лукашенко рассказал, что это традиционное мероприятие позволит более тщательно спланировать следующую пятилетку, даст возможность скорректировать в том числе и социальные программы.

Еще одна тема для обсуждения возникла, исходя из плотного графика зарубежных визитов главы государства. Накануне белорусский лидер анонсировал поездку на Ближний Восток, ожидается и европейское турне. В связи с этим журналисты поинтересовались, как такие командировки способствуют налаживанию экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист»-7

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# Государственная политика в области здравоохранения # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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