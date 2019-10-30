Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Глава государства ответил на вопросы журналистов. В частности, Президент заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу. В стране будут улучшать условия для жизни и работы медиков, повышать им заработную плату. Александр Лукашенко подчеркнул, что в курсе существующей проблемы. Она вызывает волнение, но не опасения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первая реакция – это вот. Вы все посмотрели, говорят: «Общежитие и общежитие». Да это шикарный дом, здесь можно жить. Если двухкомнатная квартира, так и с двумя детками. Да, по нашим временам тесновато может быть. Но и вы, я тем более, мы жили в худших условиях.

Да, времена меняются, но если двухкомнатная квартирка такая – это шикарный, хороший дом, притом недорогой. Здесь квадратный метр примерно около 500 долларов. И надо строить такие так называемые общежития: для врачей, для медсестер, для тех, кто работает в больницах. Это будет очень сильно привязывать человека к этой клинике, к этому центру, к этой земле. Будем откровенны.