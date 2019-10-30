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Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием

30 октября 2019 07:36
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием. Такую задачу глава государства поставил 30 октября, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием-1

Планируется, что глава государства примет участие в церемонии открытия пансионата, который возвели на территории центра.

Отметим, он является самым крупным в стране лечебно-диагностическим и научно-образовательным учреждением. РНПЦ онкологии основан в 1960 году. Здесь оказывается специализированная медпомощь пациентам из регионов Беларуси.

Ожидается также, что Президент в деревне Лесковка Минского района осмотрит новый комплекс общежитий для медицинских работников. Главу государства ознакомят с тем, как выполняются поручения по строительству социальных объектов в Минской области.

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием-4

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием-6

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием-8

Президент Беларуси поручил обеспечить врачей современным медицинским оборудованием-10

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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