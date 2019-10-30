Александр Лукашенко о зарубежных визитах: «Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить»

Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После посещения РНПЦ Президент ответил на вопросы журналистов. В частности, глава государства заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу. В стране будут улучшать условия для жизни и работы медиков, повышать им заработную плату. Глава государства подчеркнул, что в курсе существующей проблемы. Она вызывает волнение, но не опасения. Президент Беларуси: «Самые высокие зарплаты – у врача. Но это высококлассный специалист» Президент об общежитии для сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах: Это шикарный дом, притом недорогой

Также журналисты поинтересовались оценкой Президента кампании по переписи населения, которая завершается в стране. Неожиданно эта тема вызвала шквал обсуждений в интернете. Александр Лукашенко рассказал, что это традиционное мероприятие позволит более тщательно спланировать следующую пятилетку, даст возможность скорректировать в том числе и социальные программы. Еще одна тема для обсуждения возникла, исходя из плотного графика зарубежных визитов главы государства. Накануне белорусский лидер анонсировал поездку на Ближний Восток, ожидается и европейское турне. В связи с этим журналисты поинтересовались, как такие командировки способствуют налаживанию экономического взаимодействия.

Вчера на совещании с правительством и губернатором вы обсуждали экспорт. Мы бы хотели, если можно, эту тему объединить с внешней политикой. В последнее время мы наблюдаем ваш насыщенный график: каждую неделю – зарубежные визиты, иногда по два на неделю; вы вчера анонсировали визит на Ближний Восток; австрийцы давно уже рассказали, что ожидают вас в ноябре. То есть взаимопонимание, очевидно, неплохое в политике. А что насчет экономики – каких вы результатов ждете в продолжение этих всех визитов и переговоров?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дело Президента – со времен Петра I еще – прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, в Австрию сейчас, потом в Латвию мы договаривались, это значит, Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен покупать там и так далее и тому подобное. Вот моя задача. Так сложилось в Беларуси, что иногда прорубишь окно (вы постоянно рубите вместе со мной эти окна), потом проложим дорогу туда. А начальники не стремятся туда идти, поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. Если не шевелятся, надо на покой отправлять или еще куда-нибудь. Поэтому Австрия, Латвия и другие страны – это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. Более того, еще кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги.