Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

За стенами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова каждую минуту идет борьба за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Научно-исследовательский институт появился в Боровлянах в начале 1960-х. Его основателем стал Николай Николаевич Александров – выдающийся хирург и ученый. С первых дней институт зарекомендовал себя как передовой в Союзе. Уникальная научная школа сохраняется и развивается здесь и по сей день. Правда, сегодня у медиков на порядок больше возможностей. Кардинальные перемены пришли сюда в начале 2000-х. Онколог: «Надо обследоваться не тогда, когда что-то заболело, а когда ничего не беспокоит»

Александр Жуковец, кандидат медицинских наук:

За это время прошло полное переоснащение: новый операционный блок, новое радиологическое оборудование...

Павел Моисеев, заместитель директора по организации противораковой борьбы ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:

Сегодня пациенты, которые ранее были неоперабельными, то есть не подлежали хирургическому лечению, имели массу противопоказаний, сегодня они рядовые пациенты в нашей клинике. И операции, которые раньше были единичными, эксклюзивными, сегодня практически поставлены на поток. Александр Лукашенко: «Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащён так же, как зарубежный»