Лекарство от онкологии существует? Вот что говорит директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии

Ольга Коршун, ведущая: Многие верят в мировой заговор, что лекарство от онкологии давно найдено. Кто-то обладает этим секретом и знает, как вылечить. От оспы мы избавились, так и от онкологии мы можем избавиться, но это выгодно фармкомпаниям, тайному мировому правительству, онкологам. Есть это лекарство?

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Конечно, нет. Лекарства от онкологии в единой таблетке не существует. Работу фармкомпаний отрицать тоже нельзя, фармкомпании заинтересованы в производстве. Это двигатель науки. Это же не происходит из головы, просто так. Это большая научная, дорогостоящая работа. В большинстве случаев новые лекарственные препараты улучшают результаты лечения. Если говорить грубо, то человек без этого лечения прожил бы полгода, а так он проживет полтора года. Это примитивный пример, чтобы зрителям было легче понять, о чем мы говорим. Например, очень сложно продвигать идеи скрининга во всем мире, потому что они менее затратны. Это дорогостоящее удовольствие, государство вкладывает большие деньги в скрининговые программы. Но лекарственная терапия значительно дороже. Поэтому на этом моменте и играют слухи, что есть где-то там какая-то элита, которая колет себе один укол, не более раком, излечивается. Мы с вами знаем того же Стива Джобса. Я считаю, гениальный человек, предприниматель. Интересный человек. Думаю, ему ничего бы не помешало приобрести какую-то чудодейственную таблетку. К сожалению, человек умер от злокачественного новообразования. Такие люди есть. Мирового заговора нет. Это надо признать. Это может быть и сердечная проблема. Это может быть и старость, может быть онкологическое заболевание в старости. Мой дед в 92 года умер от онкологии.