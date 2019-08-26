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Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий

26 августа 2019 17:39
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Новости Беларуси. В Беларуси специалисты в сфере образования предлагают, к примеру, совместить школьные и вступительные экзамены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А тех, кто хочет пойти в 10 класс, но уровень знаний пока не самый высокий, параллельно обучать профессиональному мастерству.

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В преддверии 1 сентября глава государства принял с докладом министра образования. Одним словом, домашнее задание Игорь Карпенко получил не из легких.

Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий-1

Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много критики по отношению к учебникам, особенно новым. Я понимаю, что кто-то критикует, кто-то поддерживает. Но и к этому совещанию мы должны подойти так, чтобы дать нормальную, объективную оценку, как у нас здесь.

И по нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий.

В вузах – это совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться. А здесь у ученика все – от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются. На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома.

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Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий-6

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Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий-9

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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