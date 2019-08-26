Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко

Новости Беларуси. Подготовка к школе и все, что связано с предстоящим учебным процессом. Глава государства принял с докладом министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предметом для разговора стала, без преувеличения, самая горячая тема этих дней: впереди новый учебный год. Зарплаты учителей, качество обучения, объем домашних заданий и новая система подсчета результатов ЦТ. Кстати, на ней Президент остановился отдельно. Александр Лукашенко признался, что слышал немало критики в адрес этой методики и обещал в ближайшее время во всем разобраться: конечно же, с участием родителей, учителей и экспертов. Президент анонсировал большое совещание с педагогами и чиновниками. Корреспондент Ольга Коршун с подробностями. Подготовка к учебному году в этой многодетной семье по расписанию. Старшие уже самостоятельно определяют содержание рюкзаков и дресс-код. Первокласснику в этом деле пока нужна подсказка. В принципе, со сборами справились быстро – опыт большой. Но и без помощи семья не выполнила бы на отлично это задание.

Ольга Бычковская, многодетная мама:

Мы получаем пособие к школе, которое для всех многодетных семей. Помощь на каждого ребенка, который обучается в школе. Нам ее как раз хватит на покупку школьных принадлежностей. Когда они пойдут в школу, нужно будет докупать какие-то пособия. В любом случае приятно.

Финансы – удел взрослых, но каждый детский рюкзак в нашей стране должен быть упакован, как говорится, по полной школьной программе. Президент призывает помочь тем, кто пока самостоятельно справиться с этим заданием не может. Все-таки, как год – в нашем случае учебный – встретишь, так его и проведешь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное мое требование в эти дни – дети должны быть одинаковыми. Что я имею в виду? Они должны быть хорошо одеты. Я не говорю, что одинаково одеты, но хорошо одеты. Кто дешевле, кто богаче. Мы богатых не заставим одевать своих детей проще. Если они хотят одеть как-то получше (может, у них костюмы будут из каких-то импортных тканей или рубашки какие-то иные и галстуки), это их право. Но все детки должны быть прилично одеты, они должны прийти с приличными ранцами, рюкзаками, портфелями в школу. Они должны иметь такие же учебники, как все дети. Ну и так далее, и так далее. Поэтому надо в оставшиеся дни обратить особое внимание на тех, кто в силу определенных обстоятельств, попав в какую-то ситуацию, не может уделить достаточно внимания детишкам своим. Это вот такое человеческое к вам требование. Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться»

Учеба начинается и в ВУЗах. В 2019 году на первый курс зачислено почти 55 тысяч студентов. Но до того, как получить этот статус, абитуриенты проходят серьезный отбор. В том числе централизованное тестирование. Кстати, в 2019 году баллы ЦТ считали по новой методике. Учитывался даже частично правильный ответ, а итоговый результат зависел еще и от коэффициента. Мнения о нововведении разделились. Да и в целом есть необходимость проанализировать систему приема в ВУЗЫ. Сейчас многое определяет количество баллов. Но насколько это объективный показатель уровня знаний? В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования

Но пока менять пока что-то слишком рискованно. Вот и Анастасия готовилась именно к централизованному тестированию. У учителей наработана даже отдельная методика для сдачи именно такого экзамена. Уже студентка БГУ не против и личной встречи с экзаменатором. Тем более, что исходя из ее личной арифметики, проходных баллов, а значит и шансов поступить, могло бы быть больше.

Анастасия Жухновец, студентка БГУ:

Иногда бывают спорные моменты. У меня по географии иногда находили места, в которых мог бы быть другой ответ. Но составители опираются на школьную программу, на учебники, поэтому в целом ЦТ соответствует школьной программе. Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»

В целом, Президент не призывает сразу поставить неуд централизованному тестированию. Понятно, что за каждым баллом стоит большая работа и старания не только ученика. Игорь Карпенко замечания принимает и даже понимает, что система работает не совсем на «отлично». Но сегодня никаких поспешных решений и оценок. Это ежегодный доклад министра в преддверии 1 сентября. А вот чему учат в школе и вузах, более детально разберутся в рамках отдельного совещания. Глава государства поручил провести его до конца года. В большой дискуссии будут участвовать не только специалисты профильного министерства, но и независимые эксперты и общественность. Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе