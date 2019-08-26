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Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться»

26 августа 2019 13:54
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Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют систему поступления в вузы. Такую возможность 26 августа обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с министром образования. Уже через неделю в Беларуси начнется новый учебный год. Традиционно в его преддверии глава государства встречается с профильным министром и в целом много внимания уделяет вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться» -1

Сегодня, принимая с докладом Игоря Карпенко, Президент интересовался состоянием школ, уровнем зарплат учителей и собраны ли портфели к началу занятий. Александр Лукашенко подчеркнул, что все белорусские школьники должны быть готовы к 1 сентября.

Более подробно Президент остановился на вопросах высшего образования. К примеру, говорили о вступительных экзаменах в вузы, в том числе, о централизованном тестировании.

Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться» -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне много раз говорил, если бы мне вот так пришлось сдавать тестирование, как сейчас, вряд ли у меня был бы, мягко говоря, результат лучше, чем беседуя с преподавателем. Но в течение обучения в вузе (я из сельской школы был, и много таких) мы догоняли всех городских. Мы упорно работали и трудились. На выпуске я с отличием сдавал экзамены все. Я чувствую, что есть какая-то недоработка.

Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться» -7

Но я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться. К этому надо внимательно относиться. Потому что поступают лучшие дети из лучших семей (в подавляющем большинстве). Я не боюсь это сказать. Там, где родители беспокоились всю школу – 11 лет, чтобы ребенок поступил в вуз. Они всячески поддерживали его. Я это вижу на себе, анализируя и работу в неплохой школе, сопоставляя уровень учащихся.

Мы можем при поступлении в вузы обидеть вот эту часть семей, которые несут основную нагрузку в обществе, являются очень влиятельными людьми и определяют атмосферу нашего общества.

Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться» -10

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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