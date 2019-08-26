Александр Лукашенко об усовершенствовании системы поступления в вузы: «Я боюсь принимать решение, чтобы не ошибиться»

Новости Беларуси. В Беларуси усовершенствуют систему поступления в вузы. Такую возможность 26 августа обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с министром образования. Уже через неделю в Беларуси начнется новый учебный год. Традиционно в его преддверии глава государства встречается с профильным министром и в целом много внимания уделяет вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, принимая с докладом Игоря Карпенко, Президент интересовался состоянием школ, уровнем зарплат учителей и собраны ли портфели к началу занятий. Александр Лукашенко подчеркнул, что все белорусские школьники должны быть готовы к 1 сентября. Более подробно Президент остановился на вопросах высшего образования. К примеру, говорили о вступительных экзаменах в вузы, в том числе, о централизованном тестировании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я искренне много раз говорил, если бы мне вот так пришлось сдавать тестирование, как сейчас, вряд ли у меня был бы, мягко говоря, результат лучше, чем беседуя с преподавателем. Но в течение обучения в вузе (я из сельской школы был, и много таких) мы догоняли всех городских. Мы упорно работали и трудились. На выпуске я с отличием сдавал экзамены все. Я чувствую, что есть какая-то недоработка.