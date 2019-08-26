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Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»

26 августа 2019 13:55
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Новости Беларуси. В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Такую возможность сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с министром образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования

Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»-1

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы проводили в прошлом году контрольные независимые. 43 % школьников не просто не подтвердили результаты, которые были у них в школе, но они и ухудшили некоторые результаты. Уровень преподавания надо поднимать, совершенствовать методики, надо работать на результат, а не только на оценку, а аттестат учитывается при поступлении. Здесь надо все сбалансировано выстроить, у нас есть видение подходов, совместить сдачу экзаменов. Это требует проработки и обсуждения на будущем совещании.

Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»-4

В этом году в школу пойдут 1 миллион 30 тысяч детей. Обучение в вузах начнут около 55 тысяч человек. На данный момент принять учеников готовы почти все школы страны. Это 99,7 %, как сообщил министр. К слову, глава государства заявил, что в ближайшее время хочет посетить одну из школ страны.

Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»-7

Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»-9

# Государственная политика в области образования # общество # Игорь Карпенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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