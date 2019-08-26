Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Мы проводили в прошлом году контрольные независимые. 43 % школьников не просто не подтвердили результаты, которые были у них в школе, но они и ухудшили некоторые результаты. Уровень преподавания надо поднимать, совершенствовать методики, надо работать на результат, а не только на оценку, а аттестат учитывается при поступлении. Здесь надо все сбалансировано выстроить, у нас есть видение подходов, совместить сдачу экзаменов. Это требует проработки и обсуждения на будущем совещании.