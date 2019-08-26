Игорь Карпенко: «Уровень преподавания надо поднимать»

Новости Беларуси. В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Такую возможность сегодня обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с министром образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы проводили в прошлом году контрольные независимые. 43 % школьников не просто не подтвердили результаты, которые были у них в школе, но они и ухудшили некоторые результаты. Уровень преподавания надо поднимать, совершенствовать методики, надо работать на результат, а не только на оценку, а аттестат учитывается при поступлении. Здесь надо все сбалансировано выстроить, у нас есть видение подходов, совместить сдачу экзаменов. Это требует проработки и обсуждения на будущем совещании.
В этом году в школу пойдут 1 миллион 30 тысяч детей. Обучение в вузах начнут около 55 тысяч человек. На данный момент принять учеников готовы почти все школы страны. Это 99,7 %, как сообщил министр. К слову, глава государства заявил, что в ближайшее время хочет посетить одну из школ страны.