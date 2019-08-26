В Беларуси могут усовершенствовать систему поступления в вузы. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования

Такую возможность 26 августа обсуждали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом министра образования. Уже через неделю в Беларуси начнется новый учебный год. За парты сядут более миллиона детей. Начнутся и занятия в вузах. Глава государства традиционно в преддверии 1 сентября встречается с профильным министром и в целом много внимания уделяет вопросам системы образования.

Сегодня, принимая с докладом Игоря Карпенко, Президент интересовался состоянием школ, уровнем зарплаты учителей и у всех ли школьников собран портфель к началу занятий. Президент подчеркнул, что все белорусские школьники должны быть готовы к 1 сентября.

Более подробно Александр Лукашенко остановился на вопросах высшего образования. Говорили о централизованном тестировании. В том числе по его результатам идет зачисление в вузы. Но есть мнение, что в будущем нужно менять подходы к приему в высшие учебные заведения. К примеру, сейчас специалисты предлагают ввести национальный экзамен. Как подчеркнул Президент, в любом случае главное не подсчет баллов, а объективная оценка знаний, с которыми абитуриент приходит к поступлению.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: У нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор есть критика централизованного тестирования, критикуют новую методику, которую вы изобрели по подсчету этих баллов. Хотя главное – не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут.

Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений, которые призваны принимать экзамены. Это меня больше всего сегодня волнует.

Преподаватели у нас в основном порядочные люди. Мы же не можем их априори записать в коррупционеры и сказать, что они неправильно примут экзамен. Значит, мы должны форму выработать такую, где невозможна коррупция. Но беседа с глазу на глаз дает совершенно иные результаты. Можно по-другому совершенно оценить человека.