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«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м

26 августа 2019 16:45
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается массовая уборка зерновых – обработано почти 98 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено около 6,5 миллионов тонн. А вот картофель только подоспел. Вот-вот в стране начнется массовый сбор клубней.

Большие виды на урожай у могилевских аграриев. Так, в Кадино – одном из хозяйств региона – планируют собрать в 2,5 раза больше, чем в 2018 году.

Корреспондент Ирина Недобоева отправилась в поле.

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-1

Второй белорусский хлеб подоспел аккурат после уборки зерновых. И хоть погода не всегда благоволила аграриям, урожай удался хороший.

У Андрея Казачкова стаж работы в полях сельхозпредприятия Кадино больше двух десятков лет. Он то не понаслышке знает, что сейчас ставка на мощную технику.

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-4

Андрей Казачков, полевод ОАО «Фирма «Кадино»:
В этом году урожай очень хороший. Сейчас надо сохранить и продать. Это наши деньги.

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-7

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-9

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-11

О таком знатном урожае кадинские аграрии позаботились заранее: подобрали хорошие сорта на посев, поработали с селекционерами. В итоге обновили 90 % семенного картофеля. И не пожалели: валовый сбор в сравнении с 2018 годом планируют увеличить в 2,5 раза. 

Денис Силкин, главный агроном ОАО «Фирма «Кадино»:
Основной фактор – вкусовые качества картофеля, об этом заботятся наши селекционеры. Мы уже выращиваем новые сорта, которые востребованы. Стараемся соблюдать технологию на 100 %, получать результат и радовать своего потребителя. 

Урожай с полей везут на сортировку, где ручной труд тоже минимизирован. 

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-14

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-16

Ирина Недобоева, СТВ:
Из грузовика картофель попадает в этот приемный бункер. Автоматически распределяется по размеру. Затем отправляется на сортировочный стол. А уже прямиком отсюда упаковывается в сетки по 25-30 кг. 

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-19



На уборку картофеля Светлана Мосина приезжает в Кадино уже восьмой раз. Впервые попала сюда через центр занятости. И сегодня таких как Светлана в хозяйстве не меньше трех десятков человек. 

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-21

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-23

Светлана Мосина, сортировщица ОАО «Фирма «Кадино»:
Мы много полезного труда вкладываем. И довольны: свежий воздух, машины, все хорошо. 

После сортировки картофель везут в хранилища. Вместимость кадинских – 6 тысяч тонн. Оптимальная температура, влажность – условия хранения более чем благоприятные. 

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-26

Игорь Тимощенко, начальник овощной базы ОАО «Фирма «Кадино»:
Это позволяет сохранить нашу продукцию в хорошем качестве, чтобы жители Могилева и области были обеспечены круглый год свежими овощами.

В Кадино вторым белорусским хлебом засажено 100 гектаров земель. Но убрать такой богатый урожай здесь планируют в максимально короткие сроки.

«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м-29

# Урожай # общество # Ирина Недобоева # Игорь Тимощенко # Денис Силкин # Андрей Казачков # Фотофакт

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