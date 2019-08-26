«Урожай очень хороший». В Могилёвской области в 2019 году планируют собрать в 2,5 раза больше картофеля, чем в 2018-м

Новости Беларуси. В Беларуси завершается массовая уборка зерновых – обработано почти 98 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено около 6,5 миллионов тонн. А вот картофель только подоспел. Вот-вот в стране начнется массовый сбор клубней. Большие виды на урожай у могилевских аграриев. Так, в Кадино – одном из хозяйств региона – планируют собрать в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Корреспондент Ирина Недобоева отправилась в поле.

Второй белорусский хлеб подоспел аккурат после уборки зерновых. И хоть погода не всегда благоволила аграриям, урожай удался хороший. У Андрея Казачкова стаж работы в полях сельхозпредприятия Кадино больше двух десятков лет. Он то не понаслышке знает, что сейчас ставка на мощную технику.

Андрей Казачков, полевод ОАО «Фирма «Кадино»:

В этом году урожай очень хороший. Сейчас надо сохранить и продать. Это наши деньги.

О таком знатном урожае кадинские аграрии позаботились заранее: подобрали хорошие сорта на посев, поработали с селекционерами. В итоге обновили 90 % семенного картофеля. И не пожалели: валовый сбор в сравнении с 2018 годом планируют увеличить в 2,5 раза.





Денис Силкин, главный агроном ОАО «Фирма «Кадино»:

Основной фактор – вкусовые качества картофеля, об этом заботятся наши селекционеры. Мы уже выращиваем новые сорта, которые востребованы. Стараемся соблюдать технологию на 100 %, получать результат и радовать своего потребителя.



Урожай с полей везут на сортировку, где ручной труд тоже минимизирован.

Ирина Недобоева, СТВ:

Из грузовика картофель попадает в этот приемный бункер. Автоматически распределяется по размеру. Затем отправляется на сортировочный стол. А уже прямиком отсюда упаковывается в сетки по 25-30 кг.





На уборку картофеля Светлана Мосина приезжает в Кадино уже восьмой раз. Впервые попала сюда через центр занятости. И сегодня таких как Светлана в хозяйстве не меньше трех десятков человек.

Светлана Мосина, сортировщица ОАО «Фирма «Кадино»:

Мы много полезного труда вкладываем. И довольны: свежий воздух, машины, все хорошо. После сортировки картофель везут в хранилища. Вместимость кадинских – 6 тысяч тонн. Оптимальная температура, влажность – условия хранения более чем благоприятные.