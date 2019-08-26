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Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе

26 августа 2019 17:40
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Новости Беларуси. О перегрузках говорят не только белорусские школьники. Даже учителя. Мол, много лишней работы, в том числе бумажной волокиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, как бы банально ни звучало, учитель – это не просто профессия. А Президент и вовсе считает их настоящими звездами.

Александр Лукашенко: Делать так, чтобы детишки получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий

Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Учителя опять жалуются: «Вот у нас там якобы заставляют писать, заниматься другими работами и так далее». Я к этому двояко отношусь: там, где надо, убрать лишнее от учителей – всякие отчеты, самоотчеты. Это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках – главные звезды и светила. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо.

Мы – государство, я в том числе – очень рассчитываем на учителей. Без учителя мы ничто вообще.

Зарплаты учителей, объём домашних заданий и новая система подсчёта итогов ЦТ. Президент принял с докладом Игоря Карпенко

Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе-4

Александр Лукашенко о белорусских учителях: Это центральная фигура в нашем обществе-6

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# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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