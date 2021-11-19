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Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут

19 ноября 2021 14:08
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 19 ноября дал интервью журналисту британского телеканала ВВС Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Съемочная группа репортера находится у нас еще с прошлой недели. Британские журналисты в том числе побывали на границе, естественно, с белорусской стороны.

Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут-1

Напомним, освещать события миграционного кризиса иностранным, да и своим медиа, Польша все еще ревностно запрещает. А 19 ноября Стивен Розенберг приглашен во Дворец Независимости.

Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут-4

Телеканал BBC был в числе многих СМИ, обратившихся с просьбой об интервью белорусского Президента. Еще во время «Большого разговора» в августе 2021-го Александр Лукашенко пообещал ответить на вопросы крупнейших мировых изданий. Первым был журналист СNN Мэтью Чанс. Та беседа запомнилась высоким градусом эмоций и непозволительно агрессивной риторикой репортера. Более того, изначальная договоренность о формате «без монтажа» не была соблюдена. СNN произвольно и предвзято нарезали ответы белорусского лидера.

Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут-7

Тем не менее даже после такого негативного опыта наш Президент не бойкотирует иностранные медиа и 19 ноября уделил целый час Стивену Розенбергу из ВВС. Глава государства высказал надежду, что британское издание не пойдет по пути американских коллег. Но еще до выхода материала в эфир очевидно, резонансным он не получится. Ведь журналист вместо интересных вопросов озвучивал традиционно западные клише о нашей стране в контексте ситуации на белорусско-польской границе, разговора Президента Беларуси с Ангелой Меркель, взаимоотношения с Евросоюзом и Россией.

Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут-10

Александр Лукашенко хоть и не раз озвучивал свою позицию по этим темам, но все же терпеливо отвечал на заданные вопросы. По словам самого Стивена Розенберга, BBC постарается показать максимально широко разговор с белорусским лидером. Из часовой беседы выберут около 25 минут.

Александр Лукашенко дал интервью каналу BBC. Из часовой версии обещали выбрать 25 минут-13

Татьяна Савчик, СТВ:
Что же, в ближайшие дни увидим, каким будет итоговый монтаж. В случае с западными СМИ на корректность и полноту подачи информации, похоже, можно рассчитывать только при общении в прямом эфире. Именно такой смелый вариант на будущее Александр Лукашенко предложил BBC. Журналист обещал обсудить с руководством. Решатся ли они, пока открытый вопрос. Что неудивительно. Европейцы в последнее время весьма нерешительны.

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Мэтью Чанс # Стивен Розенберг # Ангела Меркель # Фотофакт

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