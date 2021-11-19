«Наша цель – открыть 100 новых индийских бизнесов в Беларуси». Представителей 30 стран собрали «Бизнес-дни в Гомеле»

Новости Беларуси. «Бизнес-дни в Гомеле» собрали представителей 30 стран. Международный форум организовала Белорусская торгово-промышленная палата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры шли по двум направлениям. Обсуждалась и роль бизнес-ассоциаций в расширении контактов, новые идеи и технологии туризма. Программу дополняли индивидуальные вебинары и презентации. Кроме того, награды получили лучшие экспортеры Гомельской области.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

На одного работающего в Гомельской области приходится самый большой объем экспортных поставок в нашей стране. Это не предел, а те сложности, с которыми сталкиваются предприятия, тот вызов, который мы сегодня видим, – это обязывает нас работать сильнее, поскольку для нас экспорт – это важнейшее направление экономической жизни.

Ольга Луцко, директор предприятия:

Мы видим, как очень активно и динамично развиваются такие рынки, как Казахстан, Украина. Удивляет быстрыми темпами роста Монголия, из дальних рынков – это такие страны, как Япония. Если говорить о перспективе, это, конечно же, диверсификация, чем мы и занимаемся. Существенный мы видим рост экспорта в дальнее зарубежье в этом году, и нас больше интересуют страны Океании, Персидский залив, вот эти регионы. Там мы видим себя со своим продуктом.

В Гомельской области около 300 предприятий. Это 1/5 промышленного комплекса Беларуси. Они поставляют товары и услуги в 90 стран. Несмотря на все сложности, за 9 месяцев 2021 года экспорт вырос почти на половину по сравнению с таким же отрезком 2020-го и составил 4 миллиарда 130 миллионов долларов. «Бизнес-дни» призваны привлечь в регион новые инвестиции, поэтому среди гостей много зарубежных делегаций. Самая представительная приехала из Индии.