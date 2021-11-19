Реконструкцию участка трассы Р53 Слобода-Новосады завершили. Теперь дорога соответствует первой категории

Новости Беларуси. Скорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Завершена реконструкция участка автодороги Р53 Слобода-Новосады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она соединяет Минск и город-спутник Смолевичи. Длина обновленного полотна – чуть более шести километров. Ремонт участка начали прошлым летом. Современная дорога теперь соответствует первой категории. Ее расширили до четырех полос, по две в каждом направлении. В качестве покрытия выбрали цементобетон. Оборудованы надземные и подземные пешеходные переходы, мост, развязки и автобусные остановки.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Важнейшее направление, которое связывает крупнейшие города Минской области со столицей. Помимо этого, конечно, город-спутник Смолевичи, в котором сегодня активно строится жилье, социальная инфраструктура, увеличивается количество людей, соответственно, увеличивается трафик движения между Смолевичами и Минском. Такие дороги – это большой подарок от государства.