Наркотики на границе, мор беженцев и президентский рецепт от коронавируса. О чём ещё спросил Лукашенко журналист CNN

Новости Беларуси. Глава государства дал интервью американскому каналу CNN. Правда, задавали Александру Лукашенко уже традиционные для западной прессы вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В арсенале – привычный набор грубых «фейков» и ложных сенсаций. Практически ничего нового в дополнение к уже озвученному во время «Большого разговора с Президентом», когда Александр Лукашенко и дал согласие на это интервью, но при некоторых условиях. Осталось дождаться выполнят ли его на CNN. Тем не менее глава государства 30 сентября откровенно еще раз пообщался на все темы, интересующие зарубежных журналистов. Подробности – у Юлии Бешановой.

Телеканал CNN неплохо знаком белорусскому зрителю. Его корреспонденты то и дело «удивляют» нас громкими сенсациями: то поведают миру, кто слил нашим спецслужбам вагнеровцев, то отыщут секретный лагерь для политзаключенных прямо под Минском.

Юлия Бешанова, СТВ:

Западные журналисты вообще большие затейники. Это мы помним еще по диалогу англо-американских журналистов с Президентом во время «Большого разговора». В арсенале традиционный набор тем и обвинений. Александр Лукашенко – американской журналистке: вы законно избранного президента растоптали, убрали его из СМИ. Читайте здесь.

Вот и на эту встречу к Александру Лукашенко Мэтью Чанс приехал практически с тем же списком вопросов. Конечно, коллеге нужно отдать должное – диапазон слегка расширил. Поговорили о сбежавших из Беларуси неудавшихся революционерах. Прокомментировал глава государства и откровенную ложь о посадке самолета Ryanair. Журналист вспомнил даже фирменный «президентский» рецепт лечения COVID-19: «баня и 100 грамм». Правда, Мэтью, британец по прохождению, воспринял этот совет слишком буквально – в этом наверняка виноват пресловутый английский юмор. Впрочем, сам интервьюер заезженность своих вопросов не отметил и, казалось, даже искренне удивлялся, почему Президент назвал приведенные им факты фейками из интернета.

В этом интервью британцу Мэтью явно не хватало хваленой английской сдержанности и местами даже хороших манер. Диалог по накалу вышел действительно острый. Президента пытались в чем-то обвинять, но вышло все наоборот. Отрезвляюще звучали риторические вопросы и рассуждения.

Например, об убийстве девушки-военнослужащей в американском Конгрессе или спецоперации в Афганистане, когда погибли 12 детей, но на горячее – острые вопросы. Граница. И здесь журналист удивил новенькими жареными фактами. Такого фейка белорусы еще не слышали – мигрантов здесь пичкают наркотиками. «Их пичкают наркотиками». Что еще говорит Польша про обращение с беженцами на границе Беларуси. Читайте здесь.

В ответ получил приглашение пообщаться с людьми, увидеть ситуацию своими глазами и рассказать своим телезрителям. Александр Лукашенко в интервью CNN: «Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол!» Читайте здесь.

Повод для информационной шумихи сотрудники CNN умеют создавать на пять с плюсом. Громкие заголовки и такие же громкие формулировки вопросов: на каких условиях вы договариваетесь о поддержке с Россией. Но невдомек коллективному Западу, что отношения могут быть не только в формате «ничего личного, просто бизнес», но и искренней дружбы братских народов. Белорусский лидер в очередной раз расставил точки над «и» в вопросах суверенитета, военного сотрудничества, и в степени доверия между двум государствами. Александр Лукашенко: мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз, который будет сильнее унитарного образования. Читайте здесь.

Разговор вышел далеко за рамки отведенного времени. По законам гостеприимства Александр Лукашенко отвечал абсолютно на все вопросы, даже если и слышал их далеко не в первый раз. А вот журналист заметно разнервничался. Что пошло не по сценарию, нам остается только догадываться. «Возможно, мы какие-то вопросы упустили». Интервью Александра Лукашенко CNN длилось больше запланированного. Читайте здесь.