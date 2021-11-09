Лукашенко дал интервью главреду журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 ноября дал интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА. Беседа продолжалась почти два с половиной часа. Обсуждали итоги состоявшегося недавно заседания Высшего государственного совета Союзного государства, основное содержание и направления развития интеграции Беларуси и России.

Острая и актуальная ныне тема – миграционный кризис. Александр Лукашенко подробно высказал свою позицию о том, кто и почему виноват в сложившейся ситуации. Речь также шла в целом об обстановке в регионе и мире – напряженности на западных рубежах, ситуации в Украине, растущем геополитическом противостоянии.

Еще один блок вопросов касался внутренней повестки дня в Беларуси – анализ событий прошлого года, работа над изменениями Конституции и подготовка к предстоящему референдуму, эпидемиологическая ситуация и вопросы лечения людей. Учитывая тематическую направленность журнала, речь также шла о развитии военно-промышленного комплекса Беларуси, сотрудничестве в этом плане с Россией. Александр Лукашенко ответил и на ряд личных вопросов, в том числе рассказал, как предпочитает проводить досуг, поддерживать здоровый образ жизни.