«Здесь применены современные технологии». Минтранс об обновлённом участке дороги в Минской области

Новости Беларуси. Скорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Завершена реконструкция участка автодороги Р53 Слобода-Новосады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Думаю, где-то в феврале следующего года будет готова проектно-сметная документация. Сейчас мы определяемся с источниками финансирования, чтобы, безусловно, продолжить этот грузонапряженный участок автомобильной дороги. Что касается покрытия, здесь применены современные технологии – это цементобетон, цементобетонная обочина. Я думаю, эта дорога соответствует всем европейским требованиям.