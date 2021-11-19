Прямой эфир

«Здесь применены современные технологии». Минтранс об обновлённом участке дороги в Минской области

19 ноября 2021 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скорость, комфорт, а еще удобная логистика для грузовых и пассажирских перевозок. Завершена реконструкция участка автодороги Р53 Слобода-Новосады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь применены современные технологии». Минтранс об обновлённом участке дороги в Минской области-1

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Думаю, где-то в феврале следующего года будет готова проектно-сметная документация. Сейчас мы определяемся с источниками финансирования, чтобы, безусловно, продолжить этот грузонапряженный участок автомобильной дороги. Что касается покрытия, здесь применены современные технологии – это цементобетон, цементобетонная обочина. Я думаю, эта дорога соответствует всем европейским требованиям.

Реконструкцию участка трассы Р53 Слобода-Новосады завершили. Теперь дорога соответствует первой категории – читайте далее.

# Автодороги Беларуси # общество # Алексей Авраменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Курить можно только на улице». В лагере беженцев усиливают меры безопасности
19 ноября 2021 13:28

«Курить можно только на улице». В лагере беженцев усиливают меры безопасности

«Мы уже собрали 2 миллиона злотых». Поляки устроили митинг под офисом Красного Креста в поддержку беженцев
19 ноября 2021 12:59

«Мы уже собрали 2 миллиона злотых». Поляки устроили митинг под офисом Красного Креста в поддержку беженцев

Белтелеком предупреждает о проблемах с доступом к западным ресурсам в интернете. В чём причина?
19 ноября 2021 12:59

Белтелеком предупреждает о проблемах с доступом к западным ресурсам в интернете. В чём причина?