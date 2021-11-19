Журналист другой, вопросы те же. Как прошло интервью Александра Лукашенко с представителем Би-би-си?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусско-польской границе, разговор Президента Беларуси с Ангелой Меркель, взаимоотношения с Евросоюзом и Россией. Глава белорусского государства дал интервью журналисту британского телеканала Би-би-си Стивену Розенбергу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Съемочная группа репортера находится у нас еще с прошлой недели. Британские журналисты в том числе побывали на границе, естественно, с белорусской стороны. Напомним, освещать события миграционного кризиса иностранным и своим медиа Польша все еще ревностно запрещает. А 19 ноября Стивен Розенберг приглашен во Дворец Независимости.

Месяц спустя – снова идентичные вопросы. Только новый журналист и почти неизменные формулировки. Заезженная пластинка о правах человека, не таких выборах и не таком, как бы хотелось коллективному Западу, поведении белорусского руководства. Вот только Александр Лукашенко в очередной раз напомнил, что в рекомендациях извне, как и в псевдозаботе, наш народ не нуждается. Мы привыкли жить своим умом и принимать решения без оглядки на влиятельных покровителей. Чего не скажешь о тех, кто предъявляет нам за это претензии. «Вы пришли в наш дом, мы вас не звали». Александр Лукашенко поговорил о протестах 2020-го с обозревателем Би-би-си – подробнее здесь.

Сложилось впечатление, что Розенберг приехал не для того, чтобы получить ответы на вопросы, а просто чтобы высказать собственное мнение насчет того, что он видел своими глазами. Речь и о прошлогодних событиях в Беларуси (он приехал освещать их намного позже первых дней противостояния, когда удалось предотвратить блицкриг, но уверяет, что видел и знает доподлинно все). Впрочем, как и о недавней бойне на белорусско-польской границе. Работал ведь в Брузгах.

Вот только то ли распыленные поляками химикаты, то ли мощные струи из водометов в околонулевую температуру помешали ему разглядеть несоразмерную реакцию польских силовиков на действия людей, оказавшихся в сложной ситуации. Журналист Би-би-си в тот день, да и сейчас, не видел оранжевых струй из нескольких водометов, окативших с ног до головы беженцев и коллег-журналистов, не заметил, как после атаки химическими веществами для травли насекомых женщины, дети и взрослые люди падали на землю от невыносимой боли. Это видел весь мир. А журналист рассмотрел только камни в руках доведенных до отчаяния людей и, придя сегодня во Дворец Независимости, решил шокировать Александра Лукашенко этим фактом вопиющей агрессией сотен беженцев в адрес тысяч польских силовиков. Президент нашей страны привел в ответ пусть менее известную Би-би-си, но более шокирующую информацию. Лукашенко в интервью Розенбергу: «Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию?» (здесь подробности).