Александр Лукашенко: «Будем стремиться к тому, чтобы всё-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата»

Так случилось, что в этом году президентские выборы совпадут с другой, не менее горячей и важной порой для нашей страны – это уборка урожая. У меня простой вопрос: не помешает ли первое событие второму?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беда – это пандемия началась, как я сказал, когда мы в посевную ввязались. И для меня было главное посеять. Вот знаете, вовремя посеяли, сделали. Смотри, какая погода: дожди, вся зеленая Беларусь, все растет. Нам бы вот выдержать еще июль с небольшими хотя бы дождиками, и мы будем с хлебом. Даже впрок заготовлен. И не только же хлеб, и картофель мы больше посеяли, и, когда Россия начала кочевряжиться, мы гречку свою в два раза больше посеяли.

Александр Лукашенко: «Надо посеять побольше картофеля – это будет спасение»

Мы полностью себя обеспечим, полностью у нас будет все.

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Выборы, не выборы, главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую своих подчиненных, – это уборка. Потому что пандемия, выборы... Это политическая пандемия – выборы – для нас. Они закончатся, а кушать нам всегда хочется. Все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам. Единственное надо, чтобы росла заработная плата. Главное, чтобы она была хотя бы средняя, как у вас. Потому что у нас есть предприятия, где и пониже зарплата. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Уберем хлеб, будет хлеб, и картошка будет. Все будет для того, чтобы обеспечить своих людей.