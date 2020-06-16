Президент Беларуси: на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, можно сказать, сегодня не то что приехал, а заехал к вам. К сожалению, была другая работа, большая и тяжелая. Вы видите, что на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий. Я уже сегодня пять насчитал. Если учесть, что в свое время нас сильно прижали с нефтью, газом, ценой на нефть – вы помните эти баталии и сражения.
Потом на нас навалилась медицинская пандемия эта.
Александр Лукашенко: этот несчастный вирус сегодня ослаб, среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21 (читать далее).