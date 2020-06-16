Президент Беларуси: на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, можно сказать, сегодня не то что приехал, а заехал к вам. К сожалению, была другая работа, большая и тяжелая. Вы видите, что на нас сегодня навалились, наверное, пять пандемий. Я уже сегодня пять насчитал. Если учесть, что в свое время нас сильно прижали с нефтью, газом, ценой на нефть – вы помните эти баталии и сражения.

Потом на нас навалилась медицинская пандемия эта.