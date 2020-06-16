Александр Лукашенко о коронавирусе: «Продадим этот опыт за 300 миллионов, это же достояние всего мира»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поэтому жить можно. Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Вот я разговаривал с Председателем Китая, у нас добрый такой разговор состоялся, мы, наверное, больше 50 минут говорили. «Что надо, чем помочь?». Я говорю: «У нас одна проблема – экспорт». Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом. И сказал, что опыт у него колоссальный, и готовы прямо по видеоконференции передать нам весь этот опыт. Не все ж хотят делиться этим опытом, хотя уже наш опыт запросили.