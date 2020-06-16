Александр Лукашенко о коронавирусе: «Продадим этот опыт за 300 миллионов, это же достояние всего мира»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 июня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная её цель – обсудить социально-экономическое развитие этого западного региона нашей страны.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 16 июня совершает рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная её цель – обсудить социально-экономическое развитие этого западного региона нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому жить можно. Надо только, чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Вот я разговаривал с Председателем Китая, у нас добрый такой разговор состоялся, мы, наверное, больше 50 минут говорили. «Что надо, чем помочь?». Я говорю: «У нас одна проблема – экспорт». Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом. И сказал, что опыт у него колоссальный, и готовы прямо по видеоконференции передать нам весь этот опыт. Не все ж хотят делиться этим опытом, хотя уже наш опыт запросили.
Интересный момент. То ли Всемирный банк, не помню... Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то 90 миллионов долларов, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под 300 миллионов долларов. Я говорю министру здравоохранения: ну ладно, продадим этот опыт за 300 миллионов, это же достояние всего мира. Пусть смотрят, как мы работаем.
Александр Лукашенко провел встречу с активом Гродненской области. Глава государства отметил, что аналогичная встреча была пару недель назад в Могилёве.
Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»
Ситуация в стране складывается таким образом, что многие вопросы требуют разъяснения и обсуждения с теми, кто каждый день влияет на жизнь белорусов. Обсудили достижения Гродненской области и перспективные направления ее развития, затронули вопрос строительства БелАЭС, которая находится в Островце, и возможность использования излишков энергии. После встречи с активом в графике Президента – посещение предприятия «Гродно Азот».