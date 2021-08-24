Александр Лукашенко о строительстве школ: свободны школы в центре, а молодёжь, которая рожает, живёт на окраине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будущий год мы посвятим образованию. Мы должны рассмотреть все – от приема школьников в школу, от размещения школ и строительства, особенно в городах мы накосячили и продолжаем это делать. Ждете команды Президента. У нас хватает школ, но возникла проблема. Допустим, в Минске в центре – что детский садик, что школа. В центре Минска население уже постарше и стареющее, они уже не рожают, там нет ни маленьких деток, ни школьников. Что происходит? Свободные детские сады и школы, а молодежь, которая рожает, живет в микрорайонах на окраине. Там их нет. И мы начинаем штамповать там школы, а это колоссальные деньги. И где ты возьмешь ученикам денег для повышения зарплат?

Мы же закрываем в сельской местности неперспективные школы, где в одном классе по 2-3...Что это за образование? Что это за обучение? И как только эту школу Карпенко закрывает или местные власти, сразу ко мне шквал жалоб. Вы не жалуйтесь мне, я вас не поддержу в этом, потому что знаю, что такое учительство, что такое школа. Какие знания получит ребенок, если он одновременно?.. И какой выход мы нашли? Мы полностью страну обеспечили школьными автобусами. Целая программа была поручена одному из банков. Мы создали для школы автобусы. Мать приводит к определенному времени на стоянку маленьких детишек, она сдала, воспитатель принимает – и в автобус. Маленьких детей – первый, четвертый, пятый класс – тоже родители, а иногда взрослые есть дети, брата или сестренку ведут за руку. И там тоже классный руководитель, дежурный их принимает – и в автобус. Автобус закрылся, поехали.

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