На Радуницу в Минске пустят дополнительные автобусы к кладбищам. Какие это маршруты?

Новости Беларуси. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что в предстоящие большие выходные – с 8 по 11 мая – необходимо особенно ответственно подходить к использованию защитной маски и соблюдению социального дистанцирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На время больших выходных ГАИ увеличит количество нарядов. Усилят контроль за вождением в нетрезвом виде

В храмах и на кладбищах традиционно соберутся не только минчане, но и гости из других регионов страны. И чтобы обезопасить себя и других от возможности заболеть, важно придерживаться рекомендаций медиков. При недомогании лучше остаться дома. Если все же нужно выйти в город в места массового скопления людей, необходимо носить маску, обязательно использовать антисептики и соблюдать безопасную дистанцию. Иногда средство защиты может понадобиться даже на улице.

Любовь Шепелевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

При нахождении на открытом воздухе и невозможности соблюдения безопасной дистанции в 1-1,5 метра необходимо использовать средства защиты органов дыхания, в том числе при нахождении в транспортном средстве. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот и подбородок. Смена маски осуществляется через каждые два часа и по мере необходимости.