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На Радуницу в Минске пустят дополнительные автобусы к кладбищам. Какие это маршруты?

07 мая 2021 15:23
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Новости Беларуси. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии отметили, что в предстоящие большие выходные – с 8 по 11 мая – необходимо особенно ответственно подходить к использованию защитной маски и соблюдению социального дистанцирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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На Радуницу в Минске пустят дополнительные автобусы к кладбищам. Какие это маршруты?-1

В храмах и на кладбищах традиционно соберутся не только минчане, но и гости из других регионов страны. И чтобы обезопасить себя и других от возможности заболеть, важно придерживаться рекомендаций медиков. При недомогании лучше остаться дома. Если все же нужно выйти в город в места массового скопления людей, необходимо носить маску, обязательно использовать антисептики и соблюдать безопасную дистанцию. Иногда средство защиты может понадобиться даже на улице.

На Радуницу в Минске пустят дополнительные автобусы к кладбищам. Какие это маршруты?-4

Любовь Шепелевич, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
При нахождении на открытом воздухе и невозможности соблюдения безопасной дистанции в 1-1,5 метра необходимо использовать средства защиты органов дыхания, в том числе при нахождении в транспортном средстве. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывать нос, рот и подбородок. Смена маски осуществляется через каждые два часа и по мере необходимости.

На Радуницу в Минске пустят дополнительные автобусы к кладбищам. Какие это маршруты?-7

Для удобства жителей и чтобы в общественном транспорте было просторнее, на Радуницу к минским кладбищам пустят дополнительные автобусы. Будет работать экспрессный маршрут № 970-Э до Западного кладбища. Время ожидания должно составить не больше 15 минут. А чтобы добраться на Колодищанского кладбища, можно будет воспользоваться маршрутом № 972-Э.

# Общественный транспорт # общество # Любовь Шепелевич # Фотофакт

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