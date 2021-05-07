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Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?

07 мая 2021 15:06
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Новости Беларуси. День работников радио, телевидения и связи отмечают в стране 7 мая. Региональные теле- и радиостанции Минской области ближе всего к людям, а потому пользуются доверием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои телеканалы есть в Борисове, Солигорске, Молодечно и Слуцке.

Ольга Шерснева пожаловала в гости к коллегам из шахтерской столицы, чтобы показать изнутри закулисье тележурналистики.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-1

Ольга Шерснева, корреспондент:
Социально-экономическое развитие района, встречи с выдающимися людьми и культурная жизнь шахтерской столицы. Команда журналистов держит руку на пульсе актуальных событий – в день выходят десятки материалов.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-4

День телевизионщиков начинается с летучки. Обсуждают новые информационные сюжеты и поиск интересных героев. Работа творческая и ответственная, ведь необходимо не только рассказать о важном событии, но и, так сказать, «зацепить» зрителя.

Информационный отдел возглавляет Зоя Михновец. На телевидении она 20 лет. Начинала корреспондентом, затем была ведущей, а сейчас – главный редактор канала. В 2020 году получила почетное звание «Женщина года Беларуси».

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-7

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:
Телевидение, которое все-таки берет на себя такую нагрузку, как, я считаю, запечатлять историю нашего Солигорского района в кадрах, в лицах. У нас есть архив, который мы ведем уже 20 лет, 21 год, если быть точным. Это все наша история.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-10

Ежедневно в эфире Солигорского телевизионного канала новости. Рассказывают об экономическом развитии, успехах людей труда, новых открытиях и победах. Для телезрителей жизнь региона как на ладони. Помимо этого, каждый корреспондент развивает свой собственный проект. Освещают жизнь тружеников села, рассказывают о местных традициях и культуре предков, знакомят с увлечениями молодежи. А вот уникальный проект о жизни многодетных мам в 2021 году стал лучшим в стране.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-13

Диана Мистейко, ведущая Солигорского телевизионного канала:
Я очень люблю свой коллектив, я очень люблю это место, здесь работаю с 2010 года. Работа на телевидении – это постоянное общение с новыми людьми, это новые проекты, новые люди.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-16

Местный телеканал развивается. За 20 лет реализовано множество новых проектов, необычных идей, модернизирована студия, закуплено современное оборудование. Результаты работы не остаются незамеченными. Телеканал занимает топовые места на областных и национальных конкурсах региональных СМИ.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-19

Александр Рознерица, директор Солигорского телевизионного канала:
На сегодняшний день у нас уже более 100 каналов. Мы транслируем в цифровом качестве. Мы закупаем современное оборудование как на кабельные сети, так и в студию, чтобы развиваться в ногу со временем.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-22

Телеканал уже знает, чем удивить зрителей 9 Мая. Запущено несколько проектов. Первый – уникальные письма с фронта земляка, которые читает молодежь, второй – о ветеранах Солигорщины. Тем самым сотрудники редакции выражают дань памяти погибшим героям и благодарят за мирное небо.

Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?-25

А 7 мая свой профессиональный праздник телевизионщики по традиции встретят на работе. Ведь эфир никто не отменял.

# Телевидение в Беларуси # общество # Ольга Шерснёва # Зоя Михновец # Фотофакт

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