Есть архив, который ведут уже более 20 лет. Как работают тележурналисты в Солигорске?

Новости Беларуси. День работников радио, телевидения и связи отмечают в стране 7 мая. Региональные теле- и радиостанции Минской области ближе всего к людям, а потому пользуются доверием, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои телеканалы есть в Борисове, Солигорске, Молодечно и Слуцке. Ольга Шерснева пожаловала в гости к коллегам из шахтерской столицы, чтобы показать изнутри закулисье тележурналистики.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Социально-экономическое развитие района, встречи с выдающимися людьми и культурная жизнь шахтерской столицы. Команда журналистов держит руку на пульсе актуальных событий – в день выходят десятки материалов.

День телевизионщиков начинается с летучки. Обсуждают новые информационные сюжеты и поиск интересных героев. Работа творческая и ответственная, ведь необходимо не только рассказать о важном событии, но и, так сказать, «зацепить» зрителя. Информационный отдел возглавляет Зоя Михновец. На телевидении она 20 лет. Начинала корреспондентом, затем была ведущей, а сейчас – главный редактор канала. В 2020 году получила почетное звание «Женщина года Беларуси».

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:

Телевидение, которое все-таки берет на себя такую нагрузку, как, я считаю, запечатлять историю нашего Солигорского района в кадрах, в лицах. У нас есть архив, который мы ведем уже 20 лет, 21 год, если быть точным. Это все наша история.

Ежедневно в эфире Солигорского телевизионного канала новости. Рассказывают об экономическом развитии, успехах людей труда, новых открытиях и победах. Для телезрителей жизнь региона как на ладони. Помимо этого, каждый корреспондент развивает свой собственный проект. Освещают жизнь тружеников села, рассказывают о местных традициях и культуре предков, знакомят с увлечениями молодежи. А вот уникальный проект о жизни многодетных мам в 2021 году стал лучшим в стране.

Диана Мистейко, ведущая Солигорского телевизионного канала:

Я очень люблю свой коллектив, я очень люблю это место, здесь работаю с 2010 года. Работа на телевидении – это постоянное общение с новыми людьми, это новые проекты, новые люди.

Местный телеканал развивается. За 20 лет реализовано множество новых проектов, необычных идей, модернизирована студия, закуплено современное оборудование. Результаты работы не остаются незамеченными. Телеканал занимает топовые места на областных и национальных конкурсах региональных СМИ.

Александр Рознерица, директор Солигорского телевизионного канала:

На сегодняшний день у нас уже более 100 каналов. Мы транслируем в цифровом качестве. Мы закупаем современное оборудование как на кабельные сети, так и в студию, чтобы развиваться в ногу со временем.

Телеканал уже знает, чем удивить зрителей 9 Мая. Запущено несколько проектов. Первый – уникальные письма с фронта земляка, которые читает молодежь, второй – о ветеранах Солигорщины. Тем самым сотрудники редакции выражают дань памяти погибшим героям и благодарят за мирное небо.