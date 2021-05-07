Александр Лукашенко: забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет

Новости Беларуси. Нам надо как никогда быть едиными и держаться друг за друга. Об этом заявил глава государства во время церемонии вручения государственных наград работникам промышленности, спортсменам, ученым и творческим людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие – давняя традиция. 7 мая в одном из залов Дворца Независимости особенные люди – это отметил Президент во время своей речи. Глава государства подчеркнул, что главной опорой государства был и всегда будет человек труда. А работа на общее благо – основа государственности, успешного развития страны и процветания народа.

Символично, что церемония прошла накануне праздника Дня Победы. Тот великий подвиг достался нам большой ценой предков, но и после войны титанический труд люди приложили, восстанавливая разрушенное в непростое время. Нелегкий период для нас и сегодня: Беларусь столкнулась с новыми опасными вызовами. Президент отметил, что можно даже провести некоторые аналогии между событиями военного времени и сегодня. Однако тогда враг был очевидным, зримым, а сейчас ситуация сложнее, поскольку противодействовать приходится скрытым силам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня это бойцы, так сказать, невидимого фронта. Мы их не видим, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем, и нам приходится отстраиваться на марше. Но, в общем-то, подавляющее большинство белорусов понимают, наследниками какого героического поколения мы являемся. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто никогда не сможет. Люди военного поколения совершили невозможное. Они смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов на восток и наладить производство снарядов, танков, самолетов, других боеприпасов. После войны западная пресса предрекала нашей стране не менее четверти века на полное восстановление. Но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки.

Поэтому я много раз говорил и повторю опять: основа нашей государственности, успешного развития нашей страны и процветания народа – неустанный созидательный труд на благо общества. Только труд может обеспечить нам независимость и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены всего этого. Только труд. В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. И это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех. Так, как это знаете и понимаете вы, люди, для которых созидание стало смыслом и делом всей вашей жизни.