Чтобы была эффективной в плане изменения мутации штаммов. Как в Беларуси создаётся вакцина против коронавируса?

При положительных результатах клинических испытаний на качество и безопасность ее производство планируют наладить уже в конце 2021 года. Над названием вакцины пока не думали. Держат в секрете и предполагаемое предприятие, которое планирует начать ее выпускать осенью. Пока это коммерческая тайна. Этот продукт не просто штамм, а уже кандидатная вакцина, подчеркивают в Минздраве.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Министерством здравоохранения ведется разработка собственной вакцины инактивированной. Это классическая вакцина, но производство ее, конечно же, непростое, и я уверен, что Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии успешно справится с поставленной задачей, которую нам поставили глава государства и правительство Республики Беларусь. Согласно распоряжению Президента Республики Беларусь, утвержден совместный с Академией наук план, и Министерством здравоохранения проводится производство или же изобретение штамма, простым языком если сказать. Действительно, сегодня мы, уже исходя из тех штаммов, которые у нас циркулируют по Республике Беларусь (это не только классические уханьские, те, которые к нам пришли в начале прошлого года, это и ряд других, в том числе британский, африканский), чтобы действительно у нас была создана вакцина эффективной и на будущий период, была эффективной в плане изменения мутации штаммов.