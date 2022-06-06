Акцент на патриотическое воспитание. Узнали, как будут работать детские лагеря летом в 2022 году

Новости Беларуси. Почти 60 миллионов рублей из республиканского бюджета выделило государство на детскую оздоровительную кампанию. Летние лагеря уже приняли первых школьников. В общей сложности по стране их будет работать почти 6 000, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но чтобы получить билет в незабываемое лето, необязательно уезжать за город. Только в Могилевской области будут работать 560 пришкольных лагерей, которые подготовили для своих воспитанников увлекательную программу на каждый день. Квесты, фотозоны из живых цветов, аквагрим, техноград и веселые старты. Как ярко в лето ворвались ребята могилевского региона, узнавала Юлия Мычка.

Радости Артему Шелкову нет предела. Уже несколько дней его не будит назойливый будильник, а дневник, как семейный артефакт, спрятан в дальний ящик. Теперь каждое утро Артем спешит сюда, в областной центр творчества. На базе учреждения с началом лета двери распахнули сразу два оздоровительных лагеря: «Аква» и «Новый мир». Почти две сотни маленьких жителей Могилева будут приходить сюда ежедневно в течение 18 дней, чтобы интересно и, главное, с пользой для здоровья провести летние каникулы.

Артем Шелков, воспитанник могилевского лагеря «Аква»:

Я очень рад, что больше нет домашнего задания и не надо думать про оценки, не надо за них переживать.

Мирослава Шмарловская уже не чувствует ног. Утром она была в бассейне, после обеда миссия посложнее: ей доверили защищать футбольные ворота. На кону честь отряда, а на поле кипят страсти. Так, признается Мирослава, она не нервничала даже на контрольной по математике. А тут еще и пенальти.

Мирослава Шмарловская, воспитанница могилевского лагеря «Новый мир»:

Сегодня я впервые стояла на воротах и сегодня пропустила гол. Мне забили, я хочу отыграться и забить гол им.

В 2022 году акцент в лагерях будут делать на патриотическое воспитание. Во время смены ребята отправятся на экскурсии по памятным местам и не только. Почти 60 млн рублей выделило государство на детскую оздоровительную кампанию. Подробнее.

Впервые старт оздоровительной кампании превратился в большой праздник для детворы в каждом областном центре. В Могилеве на позитиве в лето ворвались сразу 350 детей. Аквагрим, квесты, веселые старты и техноград. На стороне школьников даже погода. Солнце как будто отсчитывало дни до начала летних каникул, чтобы потом щедро одарить детей теплом.